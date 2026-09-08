Ayuntamiento de Burgos y Junta de Semana Santa abren una campaña de adhesiones para lograr su declaración internacional

BURGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado la campaña de adhesiones impulsada por el Consistorio y la Junta de Semana Santa para la solicitud de declaración de la celebración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

De esta manera, Burgos encara la fase definitiva para que su Semana Santa obtenga este reconocimiento. El proceso entra ahora en su tramitación administrativa y en una campaña de adhesiones ciudadanas destinada a demostrar el respaldo unánime de la ciudad.

Ayala, acompañada por el concejal del área, César Barriada, y por el presidente de la Junta de Semana Santa, José Juan Jiménez, ha subrayado que esta iniciativa da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos al inicio del mandato. El expediente ya se encuentra abierto en la Gerencia de Cultura y se prevé su paso tanto por el Consejo Municipal como por el Pleno de septiembre, donde se buscará el apoyo unánime de los grupos políticos.

Posteriormente, la documentación deberá contar con el informe favorable de la Junta de Castilla y León antes de remitirse al Ministerio de Cultura. Según las bases del Ministerio, el plazo de resolución es de tres meses.

MEMORIA

Uno de los pilares fundamentales de la candidatura ha sido la elaboración de la memoria técnica, como ha indicado Jiménez. Ha destacado que en apenas cinco meses la Junta de Semana Santa ha coordinado un dossier que supera las doscientas páginas --contando anexos y documentos administrativos-- y que bucea en la historia devocional de la ciudad.

El documento no se limita a la Semana Santa contemporánea, sino que hunde sus raíces en la Edad Media para analizar la evolución de las cofradías, el patrimonio artístico de las tallas y los distintos ciclos de auge y crisis a lo largo de los siglos XX y XXI.

Como ha explicado Ayala, para cumplir con la exigencia de difusión en el extranjero, el Ayuntamiento ha invertido unos 14.000 euros en una campaña publicitaria en medios de comunicación de prensa escrita, televisión, radio y soportes online de países emisores clave como Francia, Portugal, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Se han contabilizado impactos internacionales que avalan la repercusión exterior de las procesiones burgalesas.

Con el dossier ya finalizado y los trámites institucionales en marcha, el reto se centra ahora en la participación ciudadana. A través de enlaces específicos habilitados para particulares, empresas y asociaciones, Burgos busca sumar apoyos que visibilicen el fervor y la implicación de toda la sociedad con una de sus tradiciones más señeras, con la vista puesta en lucir el ansiado título de cara a la próxima Semana Santa.