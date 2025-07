Ayuntamiento de Burgos lamenta que PSOE trate de "enfangar" la gestión de servicios sociales con "acusaciones falsas"

BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha desmentido las acusaciones de la concejala del PSOE Sonia Rodríguez, quien ha denunciado que dos familias vulnerables tuvieron que abandonar su por la celebración de la World Dance Cup.

Del Campo ha aseverado que el Ayuntamiento "no ha echado a nadie a la calle ni tampoco ha realizado reserva alguna para los participantes en la Copa Mundial de Danza", y ha tachado "falsedad" el argumentario esgrimido por la concejala socialista, quien denunció un correo remitido por el Consistoriono advirtiendo de que no había plazas hoteleras libres ni en Burgos ni en su entorno "por lo que no se podrán atender alojamientos de familias con menores hasta pasado el 13 de julio".

Así, la concejala de Servicios Sociales ha aseverado que en el caso de las dos familias a las que se ha referido el PSOE, una de ellas es de nacionalidad venezolana "con recursos propios, y que por lo tanto no encaja dentro de la situación de vulnerabilidad denunciada".

La segunda de las familas es originaria de Mauritania y, está vinculada a una entidad social de la ciudad, pese a que nunca había residido Burgos, pero se le ofreció manutención y se hicieron gestiones "con esa misma entidad social para buscarles una alternativa", ha indicado la concejala de Servicios Sociales.

Asimismo, Mila del Campo ha recordado que no es la primera vez que Sonia Rodríguez "trata de enfangar" la gestión con acusaciones "falsas", y ha recordado que hace unas semanas hizo lo propio con el contrato para la gestión de la Casa de la Mujer, "por el simple hecho de que no le gustaba el nuevo adjudicatario".

"Somos escrupulosos en nuestra gestión", ha aseverado Del Campo, quien ha animado a Rodríguez a "trabajar un poco más y dejar de enmarañar por el simple hecho de no tener argumentos para hacer oposición".

"Es una lástima que quien ha presidido esta Gerencia se limite empañar el buen trabajo que se hace desde nuestros Servicios Sociales", ha concluido.

Además, ha subrayado que el Consistorio no dispone de unas plazas hoteleras reservadas de forma permanente, sino que son algunos establecimientos los

que suelen colaborar ante situaciones de urgencia, sin que eso sea ningún tipo de obligación para ellos, ni en la cuestión económica ni en la disponibilidad.

En cuanto al correo electrónico al que hace alusión la edil del PSOE, ha aclarado que se trata de un email en el que un técnico de la Gerencia previene de la situación que se va a vivir en la ciudad a consecuencia del evento internacional de la danza, anticipándose así a posibles necesidades.

Ante esta circunstancia, y tal y como ha sucedido, se han puesto en marcha los mecanismos habituales de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, y que pasan por las trabajadoras sociales y las entidades que de forma habitual colaboran en este tipo de situaciones.

