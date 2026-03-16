Ayuntamiento de Burgos lanza una campaña para fomentar la corresponsabilidad en el hogar

BURGOS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha presentado la campaña de 'Corresponsabilidad Familiar', incluida en el II Plan de Igualdad de Oportunidades, bajo el lema 'La igualdad vive en casa'.

"La acción busca no solo visibilizar el desequilibrio" en las tareas domésticas, sino transformar radicalmente la cultura del cuidado", ha precisado Del Campo.

"Esta no es una acción puntual ni aislada", ha subrayado la concejala que incide en que se trata de un "proyecto vivo que se desarrollará de forma progresiva durante los próximos cuatro años". "Y es global porque interpela a la infancia, la juventud, las familias y el tejido empresarial para construir una verdadera cultura de cuidado compartido", ha continuado.

Del Campo ha justificado el lanzamiento de esta campaña en cifras que demuestran que la corresponsabilidad es una "asignatura pendiente". Según los datos desglosados por la edil, el 84 por ciento de las excedencias para el cuidado de hijos o familiares son solicitadas por mujeres; el 71 por ciento de las mujeres afirma asumir la carga del hogar, como la planificación invisible de comidas, compras y actividades, frente a solo el 12 por ciento de los hombres. Según datos del Imserso, el 75 por ciento de las cuidadoras en España son mujeres.

A pesar de los avances, la distribución "desigual resta calidad de vida a las mujeres", ha añadido. "Queremos cuestionar los estereotipos y fomentar la implicación activa de los hombres", ha afirmado Del Campo, para destacar que el objetivo es eliminar el concepto de "ayuda" para sustituirlo por el de "responsabilidad".

La primera fase del proyecto consiste en una campaña de sensibilización en espacios abiertos que ya puede verse en los MUPIs y cartelería de la ciudad. La pieza central de la campaña lanza una pregunta directa a la ciudadanía: '¿Ayudas o te responsabilizas?'.

Esta idea busca la reflexión acerca de si el lenguaje usado "es el correcto". "Ayudar implica que la responsabilidad es de otra persona; responsabilizarse implica entender que el hogar y los cuidados son tarea de todos por igual", ha matizado.

Este "ambicioso" programa responde a un "interés expreso" de la alcaldesa Cristina Ayala por situar a Burgos como una "ciudad comprometida con la corresponsabilidad".

El proyecto contará con la participación activa del Consejo de Igualdad y entidades del tercer sector para adaptar las actividades de forma dinámica a lo largo de la legislatura. La campaña de sensibilización presentada hoy ha contado con un presupuesto de 6.140,75 euros (IVA incluido), financiados a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.