Ayuntamiento Burgos lanza una campaña para trasladar "de forma objetiva y sin relato político" su gestión

A alcaldesa, flanquada por Manso y Ballesteros. - EUROPA PRESS

BURGOS 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este lunes una campaña de comunicación institucional bajo el lema 'Evolucionamos: Burgos crece contigo', con el objetivo de trasladar a los ciudadanos, "de manera objetiva y sin relato político", el balance de gestión de los últimos tres años de mandato.

Ayala, acompañada por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha subrayado que esta acción responde a la "necesidad" de informar sobre la realidad de las obras e inversiones ejecutadas, "amparándose en la ley de publicidad institución". Según ha explicado, la campaña busca "separar el juicio político de la comunicación administrativa sobre las actividades y servicios prestados".

Durante la comparecencia, Ayala ha destacado que el eje vertebrador de esta labor es la inversión de 60 millones, "entre partidas ejecutadas y en ejecución". Una cifra que, en sus palabras, no constituye "relato", sino "hechos objetivos reflejados en los informes de los servicios económicos municipales".

Entre el centenar de actuaciones puestas en marcha, el Ayuntamiento ha subrayado proyectos como la continuidad del bulevar, la reforma de la sede de la Policía Local, la nueva sede de Protección Civil, la recuperación de la fortaleza del Castillo, así como diversas mejoras en barrios, accesos peatonales, carriles bici y la histórica campaña de asfaltado.

La alcaldesa ha precisado que el coste de esta campaña informativa, que llegará a 40.000 hogares burgaleses a través de un díptico, asciende a 4.737 euros.

Por su parte, el vicealcalde ha incidido en que el balance de un equipo de gobierno se mide "por lo que es capaz de ejecutar", para lamentar que en el pasado "se priorizaran las ideas sobre la concreción". Ha puesto como ejemplos de "desatasco de proyectos", la apertura del aparcamiento junto al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y la ejecución del centro cívico de Fuentecillas, actuaciones que, según ha defendido, estaban bloqueadas desde años anteriores.

Sobre los próximos retos, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja en una cartera de proyectos "redactados y listos" para ejecutar, entre los que destaca el nuevo Mercado Norte, integrado en el proyecto 'Expande'.

FIESTAS DE SAN PEDRO

Con respecto a la proximidad de las fiestas de San Pedro y San Pablo, los miembros del gobierno municipal han insistido en que la seguridad es la "premisa irrenunciable" en la gestión de eventos, como es el caso de la ubicación de las barracas o la celebración de la tradicional hoguera de San Juan.

Respecto a las críticas recibidas por la gestión de la oferta gastronómica y festiva, el equipo de Gobierno ha asegurado que se ha dado "un salto cualitativo" respecto a años anteriores, para apostar por formatos "innovadores y carteles musicales de primer nivel, a pesar de las complejidades administrativas propias de la organización de eventos de gran magnitud".