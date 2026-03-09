El Ayuntamiento de Burgos limpiará los árboles secos y la maleza en 450 hectáreas del Cinturón Verde - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos limpiará los árboles secos y la maleza en 450 hectáreas del Cinturón Verde de la ciudad con el objetivo de mejorar la salud del ecosistema y reducir el riesgo de incendios en la zona.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha presentado este lunes los trabajos de clareo y de mejora en este espacio y ha recordado que las labores comenzaron en la zona de la Cartuja, donde ya se ha completado "el trabajo en 140 hectáreas" del total.

En este sentido, ha subrayado la importancia de estas actuaciones y, en concreto, ha señalado que el Cerro de San Miguel, próxima actuación, "necesita un clareo y acabar todos árboles viejos, secos y peligrosos", que suponen un "riesgo potencial" que ya se ha evidenciado en caídas de los mismos.

Asimismo, ha señalado que las próximas acciones incluirán el clareo de 15 hectáreas adicionales y ha detallado que se utilizarán técnicas que respeten el entorno tras haber recurrido en la primera parte a animales de tiro, en concreto caballos hispano bretones, debido a la pendiente de la ladera.

Niño también ha anticipado que la próxima semana se utilizará "maquinaria especializada" para continuar con el proyecto, cuyas labores se llevan a cabo en colaboración con la empresa Crece y Valoriza Parque Burgos, que también realizarán trabajos de clareo en sus respectivas áreas.

El objetivo de estas intervenciones es asegurar una "competencia adecuada" entre los árboles, lo que facilitará su crecimiento y reducirá la densidad que podría contribuir a un mayor riesgo de incendios.

De este modo, el clareo se está realizando "de forma moderada, priorizando la eliminación de árboles en mal estado" y "asegurando que el ecosistema forestal se mantenga saludable", ha aseverado el concejal.

Las labores se extenderán durante las próximas dos semanas, si bien dependerán de las condiciones climáticas.