El Ayuntamiento de Burgos llevará a cabo en cinco años un novedoso plan de calidad y modernización de su administración

BURGOS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ya ha reunido todos los requisitos para poner en marcha el Plan de Calidad y Modernización que transformará la estructura y el funcionamiento de la administración local durante los próximos cinco años.

La concejala de Personal, Yolanda Barriuso, ha detallado que el proyecto, estructurado en cinco ejes estratégicos transversales y con un horizonte de ejecución de 60 meses, nace de una auditoría externa realizada a finales de 2025 que evidenció una "descoordinación histórica" entre los distintos departamentos de la casa, así como una madurez muy desigual en la gestión de sus servicios.

Aunque el documento se ha debatido este lunes en la Comisión de Personal, el equipo de Gobierno ha optado por posponer la votación definitiva unos días.

El objetivo es evaluar e incorporar las aportaciones del resto de los grupos políticos, a quienes se les facilitará documentación técnica anexa para resolver las dudas planteadas durante la sesión.

Barriuso ha asegurado que el Consistorio no está "ante un mero documento sectorial" sino ante una hoja de ruta para "transformar el Ayuntamiento" y convertirlo en una administración facilitadora, que reduzca la burocracia y ponga el foco real en el ciudadano.

DESARROLLO

La estrategia diseñada por la consultora externa arranca con una primera fase de activación institucional de cero a seis meses, periodo en el que se constituirá la gobernanza del plan.

Incluye un comité estratégico, una mesa técnica y la oficina de calidad y se definirán los "indicadores de cumplimiento" y el tramo más intenso se concentrará entre los meses 6 y 24.

En esta segunda etapa se acometerá la simplificación de los procesos más críticos, la digitalización de expedientes clave y el despliegue de una herramienta única municipal.

Además, se implantarán mejoras directas de cara al público, como la atención sin cita previa, la simplificación documental y planes de alfabetización digital.

A partir del segundo año y hasta el cuarto, el consistorio prevé consolidar este modelo extendiendo los estándares de calidad a todas las áreas e integrando los indicadores. El proceso culminará entre los meses 48 y 60 con una evaluación final que servirá para abrir un nuevo ciclo de mejora continua.

Este plan de modernización avanzará en paralelo a la valoración de puestos de trabajo que ya se están realizando internamente, de forma que estas herramientas permitirán definir tareas y alinear el desempeño de los empleados públicos con las nuevas exigencias de calidad, unos criterios que se tendrán en cuenta en sus propios puestos.