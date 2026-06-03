El Ayuntamiento de Burgos negocia un crédito de 5 millones para contratos de emergencia tras el incendio de las cocheras

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha confirmado que el Ayuntamiento de Burgos va a solicitar un crédito de algo más de cinco millones de euros destinados a conformar los "contratos de emergencia" que va a asumir el Consistorio para llevar a cabo las obras y las actuaciones necesarias derivadas del incendio ocurrido el pasado 21 de abril que arrasó 39 autobuses urbanos y una nave de las cocheras.

Estos contratos de emergencia, como el destinado al derribo de las antiguas cocheras, "no dependen del crédito" que el equipo de Gobierno anunció para completar los ingresos de presupuesto y que asciende a una cantidad cercana a los 18 millones.

Al tratarse de una intervención urgente por riesgo de derrumbe y peligro para los trabajadores de la zona, el Consistorio ha priorizado la búsqueda de fondos propios al margen del crédito general para abordar el problema de inmediato.

Se trata de una cantidad que el Ayuntamiento de Burgos deberá negociar con las entidades bancarias desde la iniciativa del Ejecutivo, "sin necesidad de que pase por Pleno", han confirmado fuentes municipales.

Por lo que se refiere al otro montante de 18 millones, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que el Ministerio de Economía autorice la renegociación de los plazos de la deuda del consorcio. Si dicha autorización no llega, esos proyectos específicos tendrán que posponerse hasta obtener la financiación.

No obstante, las obras financiadas con el presupuesto ordinario del Ayuntamiento siguen su curso con total normalidad. La petición formal ya ha sido enviada y es ahora el Ministerio de Economía el que ha respondido asegurando que estudiarían el caso de "forma interna" antes de convocar a los representantes municipales a una reunión, un encuentro que todavía no se ha producido. La aprobación definitiva de los presupuestos avanza en paralelo, condicionada también a estos plazos.