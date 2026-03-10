Ayuntamiento de Burgos, optimista tras una presentación "memorable" para optar a la Capitalidad Europea de la Cultura

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, junto a la delegación de la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha mostrado optimista tras la "memorable" presentación realizada por la delegación burgalesa ante el jurado que definirá qué ciudades pasan el primer corte para optar la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Ayala ha presentado este martes, 10 de marzo, el dossier de la candidatura que Burgos defendió el lunes ante un jurado en el Ministerio de Cultura y ha aseverado que esta experiencia ha servido para demostrar que la ciudad está "unida", "independientemente de la política".

Así, ha reivindicado "la unidad" como seña de identidad de la candidatura y ha asegurado que en la delegación burgalesa están "todos perfectamente concentrados, todos a una".

Sobre la presentación en el Ministerio de Cultura, ha explicado que arrancó a las 10.30 horas y se dividió en una exposición inicial de media hora, con una performance incluida, y una hora de preguntas que el equipo ha definido como una "fase de oposición".

Las preguntas recibidas "fueron muy intensas, muy concretas y muy al detalle", por lo que la sensación es que "el jurado se había estudiado muy bien el dossier", ha explicado la regidora, para destacar que la delegación defendió el proyecto en español e inglés.

Por su parte, el director técnico de la candidatura, Alejandro Sarmiento, ha agradecido la "absoluta libertad" de trabajo que ha tenido el equipo y ha destacado la "construcción colectiva" de un documento de 60 páginas que sintetiza el sentir de toda la ciudad.

También los miembros de la delegación, representantes de sectores como la ciencia, la industria, las artes escénicas y el tercer sector han destacado la importancia de la "empatía y la inclusión" en el proyecto, mientras representantes del ámbito artístico han definido la candidatura como "una oportunidad para que la cultura ocupe su lugar".

El desenlace de esta primera fase se conocerá este viernes, 13 de marzo, a las 13.30 horas en una rueda de prensa oficial donde se anunciarán las ciudades que pasan el corte.