Ayuntamiento de Burgos pide colaboración ciudadana para dar con el autor de la pintada en el Arco de Santamaría

BURGOS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Anfdrea Ballesteros, ha hecho un llamamiento ciudadano por si alguien puede aportar algún dato que permita identificar al autor del pintada con la palabra Vox que ha aparecido esta madrugada en el arco de Santamaría, un monumnto declarado Bien de Interés Cultural.

Ballesteros, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta Local de Gobierno, ha explicado que "a las seis de la mañana" de este jueves se ha tenido conocimiento "de un graffiti" en un BIC "en un bien de interés cultural" de la ciudad como es el Arco de Santamaría.

Por ello, la portavoz ha hecho un llamamiento desde el Ayuntamiento "por si alguien ha podido ver algo, si alguien conoce algún detalle concreto de quién ha podido realizar esta pintada" para que informe de ellos al Consistorio o la Policía Local, para dar con el autor de dicha pintada, que ya ha sido eliminada por el Servicio Municipal de Limpieza.

Andrea Ballesteros ha recordado que el Arco de Santamaría es "un bien de Interés Cultural" por lo que "no es sólo es una pintada contra el mobiliario urbano, sino que se califica como un delito muy grave en este caso" y ha insistido en pedir la colaboración ciudadana.

Asimismo, ha manifestado el rechazo absoluto a dicho acto vandálico contra el Arco de Santamaría.