El Ayuntamiento de Burgos prevé finalizar las obras del centro cívico de Fuentecillas a principios de 2027

Obras del centro cívico Fuentecillas de Burgos - EUROPA PRESS

BURGOS 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha previsto finalizar las obras del nuevo centro cívico de Fuentecillas a comienzos de 2027 y proyecta su apertura a mediados de ese mismo año, una vez completado el equipamiento del inmueble. Las actuaciones en la infraestructura, que constituirá el octavo recinto de la red municipal, han alcanzado un grado de ejecución cercano al 45 por ciento a fecha actual.

Así lo ha verificado la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, en una visita realizada a los trabajos, que fueron adjudicados al Grupo Herce por un importe global de 6.164.000 euros, cifra que supuso una baja del 14 por ciento sobre el presupuesto de licitación.

Según los datos técnicos facilitados por el Consistorio, la obra encara la recta final de su fase estructural, con la estructura principal de hormigón y acero finalizada al 100 por cien y las cubiertas impermeabilizadas.

Por su parte, la tabiquería interior y la carpintería exterior rondan el 40 por ciento de su desarrollo, mientras que la ejecución de las instalaciones se sitúa en torno al 15 por ciento. En las zonas exteriores, la empresa adjudicataria ha comenzado las labores correspondientes a la canalización de los servicios subterráneos.

El proyecto, diseñado mayoritariamente en una sola planta y provisto de un patio central diáfano para aportar iluminación y ventilación natural, prestará servicio a más de 14.000 residentes de la zona. El edificio reservará una planta superior exclusiva para maquinaria y sistemas técnicos, mientras que su fachada combinará cristaleras con un sistema de palillería exterior.

Respecto a las dotaciones del espacio, las dependencias albergarán servicios de asistencia social, aulas polivalentes, salas de usos múltiples, talleres y áreas destinadas al público infantil, junto a zonas operativas de almacén y mantenimiento.

Por otro lado, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, ha aclarado que la actuación municipal se encuentra al día con las certificaciones de obra tramitadas. En concreto, la certificación número 15, correspondiente al mes de julio y vinculada al 45 por ciento de avance, cuenta con la validación técnica requerida para su abono a la empresa constructora.

EL PLANTÍO

En otro orden de cosas, la regidora ha hecho referencia al estado del expediente relativo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el entorno del Estadio Municipal de El Plantío para su posterior ampliación.

Ante las dudas planteadas por la directiva del club burgalés sobre la lentitud de los trámites, Ayala ha explicado que los técnicos municipales continúan coordinando los trabajos con la Junta de Castilla y León para adecuar la propuesta a la normativa urbanística autonómica. En este sentido, el Gobierno local prevé que la administración regional emita un nuevo informe sobre la materia a lo largo del mes de septiembre.