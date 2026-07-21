El Ayuntamiento de Burgos prevé licitar las obras del nuevo Mercado Norte antes de que finalice el verano

BURGOS, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos prevé sacar a licitación en los próximos días la construcción del nuevo Mercado Norte y la dirección facultativa de las obras, con el objetivo de que ambos contratos queden adjudicados antes de que concluya el año y los trabajos puedan arrancar en el último trimestre.

Así lo ha informado este martes el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, en la última sesión del Consejo de Administración previa al parón estival de agosto, en la que el edil ha detallado que el contrato de ejecución del edificio y la urbanización del entorno de la calle Hortelanos saldrán en un único lote para garantizar una mejor coordinación técnica y evitar conflictos de responsabilidad entre contratistas.

La licitación contará con un plazo de 35 días para la presentación de ofertas y se tramitará de forma paralela a la dirección de obra.

Por otro lado, la Gerencia ha autorizado la disolución definitiva de la Junta de Compensación del sector El Parral cuyas obras de urbanización concluyeron en el año 2000.

Tras la devolución de los avales correspondientes el pasado mes de octubre, la entidad había solicitado formalmente su disolución, ratificada ahora por la Junta de Gobierno Local.