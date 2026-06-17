Ayuntamiento de Burgos primará la seguridad ante el regreso de las barracas al Polígono Docente

BURGOS, 17 Jun. (EUROPA PRESS)

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha salido al paso de las últimas informaciones publicadas por el gremio de feriantes respecto a la organización de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026, mantiene su "firme compromiso" de trasladar la feria de las barracas al Polígono Docente, pero ha advertido de que la seguridad del nuevo espacio es una línea "absolutamente irrenunciable".

El edil ha hecho especial hincapié en que los servicios municipales y de emergencias han delimitado el aforo y la disposición de los puestos "para garantizar las vías de evacuación y el acceso de vehículos de bomberos, policía y ambulancias".

La polémica radica en la pretensión del gremio de recuperar una disposición en "doble fila" para dar cabida a un mayor número de feriantes, una propuesta que el Ayuntamiento ha rechazado acompañado de documentación técnica. Desde el año 2013, y a raíz de diversos incidentes previos, los planes de autoprotección eliminaron de forma estricta las dobles filas en las calles Eloy García de Quevedo y Francisco de Vitoria, ha incidido.

Con el plan de emergencias actual adaptado al Polígono Docente, la licitación que salió a concurrencia competitiva el pasado lunes contempla un máximo de 62 instalaciones (29 casetas, 18 atracciones infantiles y 15 de adultos), una cifra similar a la de 2019 pero inferior a los 67 feriantes que se dieron cita el pasado año en la calle Laredo.

El Consistorio ha negado que el rechazo a las peticiones de los feriantes se deba a una "falta de tiempo" para modificar el plan de seguridad, para incidir en que se trata de una "imposibilidad técnica y normativa para garantizar el tránsito seguro" de los burgaleses.

Asimismo, el Ayuntamiento ha descartado la opción de reubicar las casetas sobrantes al otro lado del río -en el espacio del Mercado de las Naciones- debido a que esa zona ya está reservada para el mercadillo textil de los domingos.

También se ha descartado su instalación en zonas adyacentes como la calle de Los Canales, recordando que las bases de la licitación se ciñen estrictamente al espacio autorizado por los técnicos.