Ayuntamiento de Burgos prorroga los plazos para la ejecución de la plataforma inteligente en destino

Ballesteros durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS.

BURGOS 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado la ampliación de los plazos de varios lotes del contrato del servicio de ejecución del proyecto de la plataforma inteligente en destino.

Aunque los trabajos comenzaron el pasado 19 de marzo, el Ayuntamiento ha acordado con el Ministerio una prórroga hasta el 31 de agosto para culminar la implementación de estas herramientas tecnológicas, como ha apuntado Ballesteros, quien ha explicado que se trata del diseño, implementación y despliegue de una plataforma tecnológica, sensórica, para tener también en 3D los monumentos de la ciudad.

En la Junta Local también se ha aprobado la adjudicación del contrato de patrocinio privado con 'Aparejadores Rugby Club de Burgos' para la presente y la próxima temporada con un presupuesto base de licitación de 499.900 euros.

Tras el proceso de negociación con la entidad deportiva, el coste final se ha fijado en 249.950 euros por temporada.

Por otro lado, Andra Ballesteros ha anunciado a la aprobación definitiva de las cuentas justificativas relativas a las fiestas de diversos barrios, correspondientes al cierre del ejercicio 2025. Entre los expedientes validados se encuentran los de la asociación del barrio de San Julián y la agrupación de Chamarileros, entre otros.

Tras recibir el visto bueno en la Comisión de Participación Ciudadana, estos expedientes han pasado a la Junta de Gobierno para su aprobación final y el consiguiente abono de los pagos pendientes.

Respecto al sistema de ayudas, se recordó que, para las subvenciones inferiores a 3.000 euros, el Ayuntamiento aplica un régimen de abono íntegro con revisión posterior. En los casos donde la ayuda supera esa cuantía, se mantiene el esquema habitual: un anticipo del 70% al inicio y el 30% restante tras la justificación completa de los gastos.