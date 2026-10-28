Ayuntamiento de Burgos recibió en el tercer trimestre 1.693 quejas y sugerencias

López durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha informado que los servicios municipales han tramitado un total de 1.693 comunicaciones ciudadanas entre julio y septiembre de 2026 como así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Quejas y Sugerencias.

Según ha apuntado López, esta cifra supone un incremento del cinco por ciento respecto al trimestre anterior y de casi un uno por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"Las sugerencias de los ciudadanos son unos elementos muy valiosos porque además de señalar los problemas permiten plantear propuestas para mejorar la ciudad y el funcionamiento de los servicios municipales", ha aseverado López.

Según se desprenden del informe trimestral presentado en la comisión, del total de avisos registrados, 1.476 corresponden a quejas y reclamaciones, con un aumento del 3,9 por ciento trimestral y del dos por ciento interanual, mientras que las sugerencias de los vecinos ascendieron a 217, experimentando un repunte del 16 por ciento en relación con el periodo de abril a junio.

Por áreas, los servicios municipales que mantienen "un contacto más directo con la ciudadanía" vuelven a encabezar las reclamaciones, ha detallado López. Así, Medio Ambiente y Sanidad acaparó un tercio del total de las quejas, el 35 por ciento, con la limpieza vial y el mantenimiento de parques y jardines como principales focos de descontento.

En este sentido, López ha confirmado la apertura de un expediente sancionador y la imposición de penalizaciones a la empresa concesionaria de la limpieza vial tras detectarse que no empleó la totalidad de la maquinaria y medios previstos en el pliego para el mantenimiento de las calles.

De la misma manera, el informe aborda los episodios de malos olores registrados de forma recurrente durante el mes de septiembre en zonas como la calle Vitoria, la barriada Inmaculada y San Juan Bautista.

Sobre este asunto, el concejal ha recordado que se mantiene abierta una inspección por parte del Servicio Territorial de la Junta para determinar el origen del foco, si bien las pesquisas no han arrojado "resultados concluyentes" hasta la fecha.

Por su parte, el Servicio de Autobuses Urbanos concentró el 18 por ciento de las reclamaciones trimestrales y las principales incidencias señaladas por los usuarios se refieren a fallos en la recarga de tarjetas, el trato del personal y, especialmente, las modificaciones en los recorridos y paradas habituales.

José Antonio López ha precisado que estos cambios puntuales derivan de la ejecución de diversas intervenciones en la vía pública, como las obras del Bulevar, la remodelación de la avenida Reyes Católicos o la campaña municipal de asfaltado.

En tercer lugar, el área de Policía Local acumuló el 11,8 por ciento de las quejas . Las incidencias notificadas en este apartado estuvieron vinculadas mayoritariamente a la actividad y molestias causadas por establecimientos hosteleros, la ocupación de la vía pública y diversos problemas asociados al tráfico y el aparcamiento en la ciudad.