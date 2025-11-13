Ayuntamiento de Burgos recibirá las obras del Castillo el día 24 tras lo que se fijarán las visitas de los burgaleses

BURGOS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha asegurado este jueves que el consistorio recibirá la obra de la fortaleza del Castillo el próximo 24 de noviembre, tras lo que el área de Turismo establece una planificación de visitas, previas a la musealización, para conocer una obra "pionera".

Ballesteros, que ha comparecido en rueda de prensa tras las reunión de la Junta de Gobierno Local, ha recordado que la obra, que se inició en 2023 ha sufrido "retrasos y modificaciones", pero se encuentra ya en su fase final.

Durante su comparecencia, Andrea Ballesteros ha señalado que, una vez recepcionada la obra, el espacio quedará "listo y operativo", al tiempop que ha destacado que se trata de una intervención "novedosa" en España por el tipo de estructura y vallado empleado.

Asimismo, Ballesteros ha precisado que el objetivo es que los burgaleses "puedan conocer el resultado" antes de su acondicionamiento museístico, una vez completada la obra y garantizada su conservación estructural.

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado los pliegos para la mejora del complejo deportivo de San Amaro, para abordar la reforma del vaso de la piscina familiar exterior y la reparación de bordes y vallados de la instalación.

El proyecto incluye también un "nuevo camino de acceso" para mejorar la accesibilidad al recinto y la obra parte con un presupuesto base de licitación de 200.000 euros; Ballesteros ha recordado que estas actuaciones se suman a los "300.000 euros invertidos previamente" al inicio de la temporada de verano de este año.

Este plan de mejora de las instalaciones deportivas prevé que la obra de San Amaro esté "finalizada antes de la próxima temporada estival", como ha afirmado la portavoz, quien ha enmarcado este proyecto en la "línea de mantenimiento y modernización" de infraestructuras deportivas, junto con otras obras recientes como la de la cubierta del Polideportivo de Lavaderos.

EDIFICIO DE POLICÍA Y BOMBEROS.

Además, en la sesión de este jueves ha abordado también la aprobación del proyecto modificado de las obras de rehabilitación de la sede de Policía Local y Bomberos, cuyo importe adicional asciende a 358.441 euros. Supone un incremento del 4,91 por ciento sobre el contrato adjudicado el 27 de junio de 2024 a Hermanos Rubio Herce por 7,3 millones de euros.

El plazo de ejecución, inicialmente fijado en 17 meses, "se amplía ahora en 24 días naturales más", por lo que la finalización será el 12 de febrero de 2026, como ha indicado Balleteros, quien ha insistido en que la obra "tiene prioridad absoluta" en Urbanismo.

Las certificaciones presentadas hasta la fecha "cumplen con el plan de trabajo establecido" y según ha dicho Ballesteros, la ampliación del plazo no afectará al cumplimiento de los fondos europeos, cuyo límite se mantiene en el primer trimestre de 2026.

Al respecto, la portavoz ha señalado que el seguimiento es "constante y prioritario" para garantizar que la ejecución se ajuste a los compromisos adquiridos y permita justificar correctamente los fondos recibidos por el Consistorio.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación del proyecto de senda ciclista y peatonal al barrio de Villatoro con un presupuesto base de licitación ade a 4.312.857 euros y la obra se tramitará de forma anticipada, vinculándose al presupuesto de 2026.