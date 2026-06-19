Ayuntamiento de Burgos sortea los 24 puestos del 'Mercado con Alma' al presentarse 34 solicitudes

BURGOS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha concluido el proceso de adjudicación de los puestos del 'Mercado con Alma', una iniciativa que se desarrollará del 27 de junio al 3 de julio en el Paseo de la Audiencia, coincidiendo con la celebración de las Fiestas de San Pedro y San Pablo.

La convocatoria ha despertado un notable interés entre artesanos y expositores y se han recibido 34 solicitudes para participar en el mercado. Tras la revisión de la documentación presentada, dos de ellas han sido desestimadas por no cumplir los requisitos exigidos, por lo que se han admitido 32.

Dado que el número de solicitudes válidas superaba las 24 casetas disponibles, se ha procedido a realizar un sorteo para la adjudicación de los puestos y se han adjudicado los puestos mientras que las ocho solicitudes restantes entrarán en un lista de reserva para cubrir posibles renuncias o vacantes.

De los 24 puestos, dieciocho estarán destinados a la venta de productos artesanales y las seis casetas restantes se expondrán y comercializarán productos singulares y diferenciados que complementarán la oferta del mercado.