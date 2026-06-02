El Ayuntamiento de Burgos visa un nuevo proyecto de ampliación de una estación de servicio

BURGOS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso ha informado de la aprobaciónde manera definitiva el estudio de detalle para la ordenación de la parcela del área de servicio de la gasolinera de la calle Condado de Treviño, número 30.

El proyecto, que ya recibió el visto bueno inicial el pasado 19 de febrero, ha superado el periodo de información pública sin registrar ninguna alegación y la tramitación ha concluido tras incorporar varias matizaciones técnicas solicitadas por la Junta sobre la edificabilidad máxima de la parcela -fijada en 300 metros cuadrados- y asegurar el mantenimiento de las plazas de aparcamiento accesibles para personas con movilidad reducida.

El documento ordena el espacio para permitir la instalación de una edificación prefabricada destinada a la venta de comida precocinada.

Por otra parte, se ha dado cuenta de la propuesta de acuerdo que irá a la Junta de Gobierno para la aprobación inicial del estudio de detalle de ordenación de volúmenes de la nueva perrera municipal, proyectada en la calle López Bravo, número 53 B, en una parcela colindante a los talleres municipales.

El proyecto técnico, diseñado por los arquitectos Carlos Barrio y José Cameno, está completamente terminado y contempla una inversión estimada de entre 1,5 y 1,6 millones de euros.

La infraestructura se plantea como un plan preventivo ante los problemas de gestión y las penalizaciones que se registraron de forma recurrente con el anterior adjudicatario del servicio.

Durante la sesión también se ha informado sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que, tras un recurso del PSOE, anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que habilitaba la construcción de aparcamientos en altura en parcelas dotacionales.

El Ayuntamiento ya ha retirado dicha modificación de los canales oficiales para dar cumplimiento al fallo judicial. A pesar del acatamiento, Manso ha expresado su "profundo desacuerdo" con la resolución y ha augurado que la falta de compatibilidad de usos generará "graves problemas" de estacionamiento en el plazo de unos meses.

Esta situación judicial compromete también el futuro aparcamiento del Casco Histórico Alto.

Desde Urbanismo admiten que, aunque el planeamiento general contempla la infraestructura en esa parcela dotacional pública, la sentencia abre la puerta a nuevos recursos que podrían paralizar los trabajos. El equipo de Gobierno mantiene su intención de dar pasos este mandato para sacarlo adelante, pero advierte de que el riesgo de bloqueo técnico es real y que las consecuencias del desabastecimiento de plazas las sufrirán directamente los residentes de la zona alta.

En el área de gestión, el Consistorio ha activado la licitación de las obras subsidiarias en la parcela de la antigua Coprasa, junto aledificio de La Luz'. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 445.807 euros procedentes de la incautación de los avales a la promotora original, que abandonó la urbanización sin ejecutar el jardín central. El plazo para la presentación de ofertas concluye a finales de junio y las obras tendrán una duración de seis meses.