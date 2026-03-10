Al Ayuntamiento busca atraer proyectos estratégicos mediante un acuerdo con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid (COAPI), en el marco de la estrategia 'Valladolid Now', con el objetivo de atraer proyectos "estratégicos".

Según han recordado fuentes municipales, en dicha estrategia colaboran también la CEOE Valladolid y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia.

El acuerdo parte de la idea de que, según han explicado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la vivienda es "una necesidad prioritaria para el éxito de la inversión" y por ello la "búsqueda de vivienda, locales y solares es una de las necesidades más críticas y prácticas para cualquier profesional o empresa que se reubique".

Por eso, el acuerdo busca "lograr que la disponibilidad de inmuebles no sea una barrera, sino un facilitador del crecimiento económico".

A través de este acuerdo, los inversores, estima el equipo de Gobierno, tendrán a su disposición el acompañamiento de profesionales cualificados para resolver sus necesidades habitacionales y logísticas, "asegurando una integración rápida y eficiente en el tejido local. Compromisos para una gestión ágil".

El convenio, que tiene una duración inicial de cuatro años y no cuenta con dotación económica, establece un marco de trabajo basado en la "eficacia".

El Ayuntamiento, a través de la Agencia de Innovación (IdeVa), identificará las necesidades de espacio (suelo industrial, oficinas o viviendas) de los inversores y las derivará al COAPI para una respuesta inmediata.

El COAPI, por su parte, ofrecerá información técnica detallada sobre calificación urbanística, disponibilidad de activos y orientación sobre precios de mercado.

Los agentes colegiados suministrarán informes periódicos sobre las tendencias del sector inmobiliario local, fundamentales para la planificación estratégica municipal.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento considera que el proyecto 'Valladolid Now' "refuerza su capacidad de respuesta ante grandes inversiones".

La colaboración con el COAPI garantiza, han añadido "que, además del apoyo en trámites administrativos o búsqueda de financiación, los inversores encuentren en Valladolid una solución profesional a su demanda de suelo y vivienda".