El Ayuntamiento y la Cámara de Valladolid lanzan una campaña navideña para impulsar el turismo de proximidad

Calle de las Angustias de Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la Cámara de Comercio lanzan una campaña navideña para impulsar el turismo de proximidad en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Sociedad Mixta para la promoción del turismo de la ciudad, por el que se realizan diferentes acciones para fortalecer el sector turístico de la localidad, las entidades pondrán en marcha en los próximos días un plan promocional contextualizado en las fechas navideñas.

El propósito es difundir el concepto de 'Turismo de Proximidad' aplicado a Valladolid, con el objetivo de incrementar las visitas a recursos de interés de la ciudad por parte de los vallisoletanos y, a su vez, incrementar conceptos como la sostenibilidad, la accesibilidad y el desarrollo turístico municipal, según ha informado la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Para ello se ha elaborado en formato audiovisual una serie de diez capítulos cortos, menores a un minuto de duración, y un vídeo resumen de toda la trama que se irán publicando durante el periodo navideño. El escenario de las historias será Valladolid, sus calles, su patrimonio y sus empresas turísticas, en las cuales ocurrirá la acción de los diferentes personajes que disfrutarán de los recursos recreativos en sus diferentes dimensiones: gastronómico, de ocio, cultural, de congresos, eventos o deportivo.

Esta campaña se emitirá, principalmente, en redes sociales, mediante publicaciones oficiales en las cuentas de la Concejalía de Eventos, Turismo y Marca Ciudad, la Cámara de Comercio y las empresas participantes en el proyecto, también se potenciará la difusión de estos vídeos mediante campañas de publicidad dirigidas a la población de Valladolid.

Con esta campaña, la Concejalía de Eventos, Turismo y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de la Cámara de Comercio, ejecuta las acciones del Plan Estratégico de Turismo en el que los microdesplazamientos son uno de los pilares fundamentales para cumplir los objetivos marcados.

Los establecimientos que van a participar en los vídeos promocionales son el Hotel Silken Juan De Austria, Hotel Olid, Hotel Alda Valladolid Sur, Plaza Mayor Apartamentos, Museo De San Joaquín Y Santa Ana, Fundación De La Lengua, Las Kubas Bar Con Cocina, Quilombo, Habanero Taquería, Restaurante Trigo, Alquimia, secundado por el Olibher, Vinoteca Señorita Malauva Enoturismo Urbano, Winedolid, Bodegomanía y Travel Real Valladolid Club De Fútbol(Tour y hospitality).