El Ayuntamiento cierra el Campo Grande de Valladolid debido al riesgo de tormentas

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha informado del cierre del Campo Grande debido al aviso de alerta amarilla que ha emitido tanto la Aemet como Protección Civil por tormentas y viento.
Se trata de un aviso que estará activo entre las 15.00 y las 24.00 horas de este viernes, por lo que por protocolo el Servicio de Medio Ambiente ha procedido al cierre de los accesos del céntrico espacio natural en dicho horario.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, mañana por la mañana volverá a abrir en su horario habitual.