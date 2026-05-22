Ayuntamiento y Consejo de Discapacidad de Ávila dedicarán su proyecto anual a sensibilizar sobre la inclusión total

Un momento del Consejo de Discapacidad. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y las entidades que integran el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad dedicarán este año el proyecto común que se desarrolla anualmente a sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la importancia de una inclusión total de las personas con discapacidad.

En la reunión celebrada este viernes del consejo, presidida por la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, se han presentado las líneas generales del Proyecto Común, al que se destinan 3.000 euros y que desarrollará una actividad de visibilización en el último trimestre del año.

Este año, el Proyecto Común estará por Down Ávila, Asociación Diabetes Ávila (ADA), Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (Adema), Asociación para la lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) y Asociación de Abulenses Afectados de Espondilitis (Adafe), detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La iniciativa incluirá este año actividades de música, mesas informativas, una performance y una campaña de sensibilización, destinada a hacer llegar al conjunto de la sociedad "la realidad de las personas con discapacidad y la importancia de trabajar por una total inclusión".

También, en la reunión celebrada este viernes, se ha abordado la valoración y concesión de subvenciones que el Ayuntamiento de Ávila destina este año a las entidades que integran el consejo, que superan los 30.000 euros y están dirigidas a mejorar el bienestar social de las personas con discapacidad, contribuir al funcionamiento de las asociaciones y mantenimiento de sus sedes, fomentar el asociacionismo y participación de las personas con discapacidad o impulsar la integración social de las personas con discapacidad.

Además, persiguen desarrollar actividades que potencien el ocio y el tiempo libre de forma creativa y lúdica de las personas con discapacidad y realizar actuaciones de sensibilización y conocimiento de la discapacidad en la sociedad.

El Consejo Municipal de Discapacidad es un órgano consultivo que cuenta, además de con representación de los grupos políticos municipales, con 22 entidades que trabajan con personas con discapacidad en la capital abulense.