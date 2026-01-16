Ayuntamiento destina 1,2 millones al proyecto 'Ciudad del Talento' para dar empleo a 20 jóvenes graduados

Presnetación del acuerdo en el Ayuntamiento para el proyecto 'Ciudad del Talento'. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha destinado 1,2 millones de euros para un proyecto denominado 'Ciudad del Talento' por el que se realizarán 20 contratos para jóvenes que hayan finalizado sus estudios de Grados.

Este presupuesto servirá para cubrir dos años de contrato en empresas salmantinas, más otro año financiado por las propias empresas empleadoras.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha reconocido que con este proyecto, el Consistorio busca "atraer, fomentar y retener el talento que se forma en nuestras universidades para que los más jóvenes no se marchen en busca de oportunidades".

"Salamanca crea empleo cualificado y este programa consolida esta tendencia" ha añadido, además de explicar que serán las Universidades las que elijan a los mejores expedientes, por lo que el Ayuntamiento se convierte en un "puente entre las aulas y el tejido productivo de la ciudad".

Desde la Universidad de Salamanca, el programa se destinará a estudiantes de Máster y Doctorado con expedientes excelentes. Serán diez candidatos a los que el Ayuntamiento otorgará 30.000 euros en el primer y segundo año.

Por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca, los contratos irán destinados a titulados en Comunicación, Educación y Deportes, Nuevas Tecnologías, Psicología y Ciencias de la Salud en los cursos 23-24 y 24-25.

Para cada uno de los diez seleccionados se destinarán igualmente 30.000 euros anuales en los dos años.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, se ha felicitado por poder "ayudar a los recién graduados en sus primeros pasos profesionales" y ha animado al Ayuntamiento a trabajar "juntos" para crear "un ecosistema que haga que las empresas salmantinas amplíen sus plantillas y ofrezcan mejores puestos de trabajo"