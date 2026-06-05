El Ayuntamiento de El Espinar exige al Estado una solución urgente para la presa de El Tejo tras 50 años de problemas

La ingeniera municipal, el alcalde Figueredo y un asesor jurídico. - AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

SEGOVIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y al Ministerio para la Transición Ecológica una solución rápida y definitiva para la presa de El Tejo, infraestructura que hasta hace un año abastecía de agua potable al municipio segoviano, y que permanece vaciada por razones de seguridad tras "50 años de problemas", según denuncia el consistorio espinariego.

La corporación municipal ha convocado una rueda de prensa para explicar el estado actual de la situación tras la última comunicación recibida de la Confederación, en la que el organismo de cuenca ha admitido que no existe una solución sencilla o parcial que garantice la seguridad de la infraestructura a corto y medio plazo.

La presa de El Tejo, construida en 1975, tiene 40 metros de altura y una capacidad de 1,2 hectómetros cúbicos. Está clasificada en Categoría A de riesgo potencial, el nivel más elevado del sistema español de seguridad de presas. Según se ha manifestado en la rueda de prensa municipal, desde su primer llenado El Tejo presentó filtraciones graves derivadas de un defecto de construcción de origen: el plinto de apoyo de la pantalla de hormigón fue cimentado sobre depósitos de morrena y coluviones de ladera, sin alcanzar el sustrato rocoso y sin consolidar el terreno mediante inyecciones de cemento. Ese defecto ha figurado en los informes técnicos internos de la CHD desde el inicio y nunca ha recibido una corrección definitiva.

En 2003 se ejecutaron obras de reparación parciales, pero la base del plinto no fue inyectada al contemplarse entonces la posibilidad de un recrecido. En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto de recrecimiento en 20 metros -que habría ampliado la capacidad a 5,21 hectómetros cúbicos-, bloqueando la única vía técnica que habría resuelto simultáneamente los problemas estructurales y el déficit de almacenamiento.

La cronología posterior ha reflejado una sucesión de advertencias sin respuesta ejecutiva. En 2017, un informe de la CHD concluyó que las filtraciones no comprometían la estabilidad de la presa, sin que se adoptara ninguna medida. En mayo de 2019, la Confederación anunció al Ayuntamiento que acometerían obras de reparación y un recrecido de unos diez metros, propuesta que abandonó en octubre de ese mismo año al plantear como alternativa la construcción de la presa de la Cigüiñuela. En noviembre de 2021, una inspección de la Subdirección General documentó anomalías significativas y propuso obras de rehabilitación de envergadura, que tampoco llegaron a ejecutarse.

INSEGURIDAD CRÍTICA

El punto de inflexión llegó en diciembre de 2023, cuando la División de Seguridad de Presas (DSIEX) emitió un informe que describía una situación de inseguridad crítica: filtraciones con arrastres de material, galería perimetral inundada y ausencia de auscultación suficiente. El informe ordenó vaciar el embalse hasta una cota considerada inocua. Pese al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento en febrero de 2024, la CHD no ejecutó ninguna medida durante los nueve meses siguientes.

La ingeniera de caminos del Ayuntamiento del Espinar, Mónica Román, presente en la comparecencia ante los medios, ha precisado que fue la DANA de Valencia, en octubre de 2024, "el detonante real para que la Confederación comenzara a intervenir", pese a que el estado de la presa era conocido desde años antes.

En enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de emergencia con una dotación de 4,8 millones de euros. En su última comunicación al Ayuntamiento, la CHD ha reconocido que la presa presenta "problemas estructurales y geotécnicos importantes tanto en la cimentación como en el comportamiento hidráulico del macizo de apoyo", según ha relatado Román.

La facultativa ha leído la documentación ofrecida por el organismo de cuenca, que plantea que las alternativas reales "se reducen a una actuación integral de gran envergadura o a la puesta fuera de servicio de la infraestructura", y ha mantenido que "el embalse debe permanecer vacío mientras no se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente".

Junto a la ingeniera municipal, el alcalde, Javier Figueredo, ha recordado que "la Confederación no ha facilitado al Ayuntamiento la documentación técnica completa ni los informes solicitados", al alegar que se trata de "documentos internos no concluidos cuya difusión podría afectar a la seguridad pública".

LA SEGURIDAD, COMPETENCIA DE LA CHD

Figueredo también ha declarado que la cuestión de la titularidad sobre la infraestructura, que la CHD imputaba al Ayuntamiento, por lo que dEbía éste hacerse cargo del coste de mantenimiento o restauración, ha quedado resuelta judicialmente: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia 1049/2022, de 28 de septiembre, anuló el acuerdo por el que la CHD pretendía imponer al Ayuntamiento obligaciones de explotación y seguridad sobre la presa, al confirmar que dichas responsabilidades "corresponden al Estado en virtud del artículo 123 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas", según ha reflejado el alcalde, dado que "el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación del Duero incluye la presa de El Tejo en su inventario de recursos hídricos con titularidad estatal".

La situación ha generado ya consecuencias directas sobre el suministro de agua a los vecinos de El Espinar y La Estación del Espinar. El municipio ha tenido que recurrir al embalse de Puente Alta, en Revenga (entidad menor local de Segovia), cuya capacidad resulta insuficiente para cubrir la demanda de los municipios afectados durante el verano, cuando la población servida puede alcanzar las 26.000 personas (en invierno el censo es de unos 3.500 vecinos).

El Ayuntamiento ha estimado gastos de cerca de medio millón de euros en el alquiler de depuradoras portátiles, al carecer de instalación propia de tratamiento debido a la alta calidad natural del agua procedente del Tejo. La corporación ha publicado ya bandos de restricción del uso del agua y ha iniciado un proceso contencioso-administrativo para obtener toda la documentación técnica disponible sobre el estado de la infraestructura.

El alcalde Figueredo ha señalado que la relación con la Confederación "está muy deteriorada" y ha afirmado que "la impresión municipal es que el enfoque ha sido más político que técnico" y ha exigido a la CHD y al Ministerio "una solución rápida y definitiva que garantice el abastecimiento de agua a la población y permita acometer la reparación de la presa de El Tejo".