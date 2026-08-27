El Ayuntamiento firma con Jóvenes Empresarios un ayuda de 5.000 euros para celebrar FeriAJE

El alcalde Mazarías (izda) y el presidente de AJE, David San Ignacio, firman el convenio en presencia del concejal de Juventud, Sergio Calleja. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha firmado con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia (AJE), David San Ignacio, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y AJE por el que el consistorio apoyará económicamente la edición 2026 de FeriAJE, evento para impulsar el emprendimiento y apoyar el tejido empresarial joven de la ciudad.

A través del acuerdo, el Consistorio destinará 5.000 euros a la organización de la quinta edición de FeriAJE, que se celebrará el próximo 17 de octubre y reunirá a emprendedores, empresas y profesionales, para generar oportunidades de negocio, favorecer el intercambio de experiencias y fomentar el espíritu emprendedor. El convenio establece que AJE será la encargada de organizar y coordinar el evento, mientras que el Ayuntamiento colaborará en su financiación y difusión.

Con esta iniciativa, el Gobierno municipal refuerza su apuesta por el talento joven y la creación de oportunidades, respaldando un proyecto que contribuye a dinamizar la economía local, fortalecer el ecosistema emprendedor, visibilizar el trabajo de los jóvenes empresarios y consolidar Segovia como una ciudad atractiva para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

El acto, que se ha celebrado en la sala de la Chimenea de la Casa Consistorial, ha contado con la asistencia del concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja.