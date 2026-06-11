Ayuntamiento y Fundación BRÎAN ponen en marcha la Oficina de Atención al Mayor de Palencia

Presentación de la Oficina del Mayor. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

PALENCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'No está solo. Estamos para ayudarle', el Ayuntamiento de Palencia y la Fundación BRÎAN han puesto en marcha la Oficina de Atención al Mayor que abrirá sus puertas el próximo 15 de junio "como un servicio municipal innovador destinado a ofrecer información, orientación y acompañamiento a las personas mayores de Palencia", tal y como han explicado la concejala de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García.

Junto a ella, la concejal de Mayores, Marimar Rodríguez y la directora general de Brîan, Eva del Río, han presentado la Oficina de Atención al Mayor que se ha puesto en marcha a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación, dotado con 30.000 euros, incluidos en el acuerdo de Presupuestos.

Al respecto, García ha explicado que estará ubicado en el edificio Mariano Timón del Ayuntamiento Planta Baja, en la Plaza Mariano Timón, con horario de mañana, con la finalidad de "facilitar el acceso de las personas mayores a los recursos públicos, sociales y comunitarios, contribuyendo a reducir las barreras derivadas de la complejidad administrativa, la brecha digital y las situaciones de vulnerabilidad social.

Todo ello, sin perder de vista valores tan importantes como son la cercanía, la dignidad, la confianza, la accesibilidad, la innovación social y el compromiso comunitario", ha detallado.

Por su parte, Eva del Río ha subrayado que esta oficina nace para "mejorar el acompañamiento de las personas mayores en una etapa de la vida" en la que contar con información clara, orientación cercana y apoyo de confianza, marca la diferencia en su autonomía y en su satisfacción.

"En una sociedad cada vez más compleja, con más recursos y prestaciones, la realidad es que esta complejidad hace que las personas no sepan a dónde ir o acudir. Será por ello, un punto cercano, accesible y comprensible, un lugar donde una persona mayor pueda acudir sin saber que pedir, porque ahí estaremos para escuchar, explicar con lenguaje claro y derivar cuando sea necesario", ha apuntado.

La Oficina está dirigida principalmente a personas mayores de 60 años que vivan solas, personas con dificultades administrativas, con escasas competencias digitales o con necesidades de orientación social, así como a un público secundario que estaría formado por los familiares, profesionales (trabajadores sociales, personal sanitario, farmacias, centros de salud y asociaciones) y entidades colaboradoras (asociaciones de mayores, Centros de Día, Cruz Roja, Cáritas y entidades sociales).

Durante su presentación, se ha dado también a conocer la marca que acompañará la imagen de la Oficina la cual representa protección, acompañamiento y conexión con los recursos públicos, en este caso con el Ayuntamiento promotor de la iniciativa.

Por último, cabe señalar que del 22 al 25 de junio en horario de 10.00 a 13.00 horas se impartirá el taller 'Crea contenido con Inteligencia Artificial' en la propia oficina.