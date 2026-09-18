Ayuntamiento insiste en defender una solución que garantice la actividad en el Pisuerga ante críticas de oposición

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha insistido esta mañana en defender una solución a las filtraciones del Polideportivo Pisuerga que "garantice" la actividad en la instalación, frente a las críticas de la oposición.

Todo ello después de celebrarse el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) que ha abordado los problemas surgidos en el proyecto de la cubierta del pabellón. Tras el órgano municipal, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha recordado que las goteras y las filtraciones "no son un problema de los últimos tres años, sino una situación que se arrastra desde hace décadas, también durante los ocho años de gobierno socialista y de VTLP".

"Durante ese periodo, no afrontaron una solución definitiva a los problemas de estanqueidad y ahora pretenden darnos lecciones sobre una cuestión que ellos no resolvieron. Además, aunque manifestaran reservas, votaron a favor de este proyecto básico y de ejecución", ha señalado.

Para la edil, la propuesta presentada por el Grupo Socialista --sustituir la cubierta actual por una nueva-- supondría el cierre de "más de un año" del pabellón, con "graves consecuencias" para los más de 600 usuarios diarios de clubes, entidades, abonados a los diferentes programas de la FMD y aficionados al baloncesto, "además de no poder acoger grandes eventos deportivos ni conciertos durante todo este periodo".

A esto habría que sumar cerca de "otro año entre trámites administrativos, redacción y licitación tanto del proyecto básico y de ejecución, como posteriormente de la obra". "Es decir, hasta finales de 2028, y siempre y cuando no surgieran imprevistos, su solución propuesta no vería la luz", ha añadido en declaraciones recogidas en un comunicado.

En este sentido, Martínez ha rechazado la propuesta de promover un nuevo proyecto de sustitución integral de la cubierta, al considerar que existe "una alternativa en curso, que está siendo evaluada y analizada técnica y jurídicamente". "No vamos a empezar de cero cuando ya estamos trabajando en una solución. Gobernar no es improvisar para conseguir un titular, sino estudiar los problemas, tomar decisiones y dar la cara cuando surgen imprevistos", ha zanjado.

Desde el PSOE han criticado que "80 días después de paralizar las obras", el equipo de Gobierno sigue "sin tener una solución". El portavoz del grupo municipal, Pedro Herrero, ha apostado por licitar el proyecto e incluir la inversión en los Presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid del próximo año.

"El objetivo es planificar el reemplazo de la actual cubierta por otra nueva que resuelva de manera integral las deficiencias existentes y garantice la entrada de luz natural al recinto. El cambio de las cubiertas debe compatibilizar la seguridad y correcta ejecución de los trabajos con el mantenimiento de la mayor actividad deportiva posible", ha continuado.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTL), Rocío Anguita, ha considerado "especialmente preocupante" que el equipo de Gobierno haya convocado una reunión extraordinaria y, sin embargo, "no haya sido capaz de ofrecer ninguna respuesta concreta". "Salimos de una reunión extraordinaria convocada solo para que se nos contara cuál es la solución que se va a dar a la cubierta del Polideportivo Pisuerga y nos encontramos con que el equipo de Gobierno no nos da ninguna información sobre cuál va a ser esa solución, no nos da ningún plazo y tampoco nos dice cómo va a informar a los usuarios de qué va a pasar con sus actividades deportivas a lo largo del año", señala Anguita.