El Ayuntamiento, la Junta y la Fundación Santa María la Real impulsan dos nuevas Lanzaderas de Empleo en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y la Fundación Santa María la Real impulsan dos nuevas Lanzaderas de Empleo en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Fundación Santa María la Real y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), impulsa la participación de la ciudad en el programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', que ha puesto en marcha su quinta ronda con dos nuevas Lanzaderas de Empleo en la ciudad.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha participado este jueves en la presentación de estas dos iniciativas, que ofrecen orientación laboral gratuita, actualizada y adaptada a las necesidades de las personas en desempleo.

El acto ha contado también con la presencia de la gerente del ECYL en Valladolid, Alicia García, y de la responsable de Comunicación de Fundación Santa María la Real, Cristina Martín.

Las dos Lanzaderas, que se desarrollan en formato semipresencial durante cinco meses y medio, están dirigidas a personas mayores de 18 años que se encuentren en desempleo, con independencia de su sector profesional o nivel educativo. Aunque la actividad ya ha comenzado, todavía quedan plazas disponibles.

El programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' adapta la orientación laboral a las últimas tendencias del mercado de trabajo y ofrece acompañamiento especializado para mejorar las competencias y capacidades de las personas participantes.

A través de sesiones individuales y grupales, sus participantes reciben apoyo para actualizar su búsqueda de empleo, preparar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales, definir su objetivo profesional y afrontar situaciones de estrés vinculadas al desempleo o la incertidumbre laboral.

La iniciativa también trabaja competencias transversales, habilidades demandadas por las empresas, competencias verdes y la reducción de la brecha digital, con el objetivo de favorecer la activación personal y profesional y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

En Valladolid se desarrollan la 'Lanzadera de Empleo Activa', dirigida a un grupo heterogéneo de personas en desempleo que buscan actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo, y la 'Lanzadera de Empleo Despega', destinada a personas en situación de especial vulnerabilidad, que reciben una atención especializada para favorecer su inserción laboral y su inclusión social.

El centro HUB de Castilla y León acoge ambos proyectos, con una participación prevista de hasta 80 personas.

MÁS DE 150 PERSONAS ATENDIDAS

El programa cuenta con una trayectoria de diez años y buenos resultados en sus diferentes rondas, ya que en el conjunto de España, 2.419 personas en desempleo han participado en rondas anteriores, de las que más de 1.100 han mejorado su situación laboral.

En Valladolid, las Lanzaderas de Empleo han contado hasta la fecha con 152 participantes en rondas anteriores, de los que 81 han mejorado su situación laboral, ya sea mediante la incorporación a un empleo por cuenta ajena, el emprendimiento, la ampliación de su formación o la obtención de un Certificado de Profesionalidad.

En la actual quinta ronda, ya han pasado por las Lanzaderas de Empleo de la ciudad más de 30 personas, y el programa mantiene abierto el plazo de inscripción para cubrir las plazas disponibles.

Pueden participar personas en desempleo, mayores de 18 años, de cualquier sector profesional o nivel educativo, que residan en Valladolid.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario online: https://hubsempleabilidad.com/inscribete/ La iniciativa está impulsada por la Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza; la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y la colaboración del Ayuntamiento.