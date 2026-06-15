El Ayuntamiento de Laguna (Valladolid) aclara que el fallo del TSJCyL es recurrible y cuestiona cómo ha accedido el PSOE

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) ha aclardo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que desestima su recurso y ratifica la anulación de una subida salarial "camuflada" en el Plan de Igualdad no es firme porque puede recurrirse y ha cuestionado cómo ha logrado acceder a ella el Grupo Socialista --que ha dado a conocer el fallo este lunes-- cuando no es pública.

El Equipo de Gobierno, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que la sentencia del TSJcyL fue conocida por el letrado que defiende al Ayuntamiento de Laguna de Duero el martes 9 de junio de 2026 y, ese mismo día, se incorporó en el expediente electrónico del Consistorio, al que no tienen acceso los grupos políticos.

Además, ha señalado que no se ha recibido solicitud de acceso al expediente tras recibir la sentencia, "por lo que habría que preguntar cómo han tenido acceso a una sentencia que no es pública" y ha anunciado que ha iniciado los trámites para comprobar la existencia de "una posible brecha de seguridad".

Respecto a la sentencia, el Ayuntamiento ha advertido de que la misma será firme si contra ella no se interpone recurso de casación por parte del Ayuntamiento de Laguna de Duero dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación.

En este contexto, el Equipo de Gobierno ha pedido prudencia respecto a este tema y ha aclarado que seguirá buscando la equiparación salarial entre nuestros trabajadores, por muchas trabas que desde el PSOE de Laguna de Duero se pongan al respecto.