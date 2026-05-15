El Ayuntamiento de León adjudica en 500.000 euros las obras de mejora de la mediana de la avenida Sáenz de Miera

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada este viernes la adjudicación del contrato de obras de mejora de la mediana de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, entre la avenida Portugal y el acceso a la LE-30, que cuenta con una inversión total de 500.000 euros.

El objetivo es transformar la imagen de uno de los accesos a la ciudad con mayor densidad de tráfico para mejorar tanto su estética como la seguridad vial y la movilidad de los peatones. El proyecto destaca por su enfoque funcional y de accesibilidad y la reforma contempla una nueva pavimentación y mejora visual de la mediana, además de priorizar el tránsito peatonal.

Para ello se habilitarán tres nuevos pasos de cebra que, sumados al ya existente, permitirán itinerarios mucho más cómodos y seguros para los ciudadanos. Además, las obras permitirán completar un tramo de acera entre la carretera de Vilecha y Sáenz de Miera para cerrar así el circuito peatonal recientemente ejecutado hacia Trobajo del Cerecedo.

Desde el punto de vista económico y técnico, el Ayuntamiento de León ha optimizado la adjudicación mediante una cláusula de mejora: el importe derivado de la baja ofertada por la empresa se reinvertirá íntegramente en la propia obra, lo que permitirá ampliar la extensión de la actuación y maximizar el rendimiento de la inversión pública.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de diez meses y una garantía de dos años y la intervención supone "un paso más" entre las actuaciones para "dignificar" los accesos de León, que se complementa con actuaciones previas en la zona como la adecuación de la barandilla lateral de esta misma vía o la mejora de la glorieta en la intersección con la calle Los Aluches.

UNA "TARJETA DE PRESENTACIÓN" MÁS MODERNA

Con la renovación de Sáenz de Miera, el Consistorio no solo gana una "tarjeta de presentación" más moderna para quienes llegan desde la circunvalación, sino que garantiza una segregación efectiva y segura entre el flujo de vehículos y el tránsito de los peatones.

Esta actuación es una de las que ha impulsado este mandato en el Consistorio el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés, como también lo es la construcción de un parque de juegos infantiles en la plaza de la Unión Europea, contrato al que también ha dado luz verde la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes con una inversión de 220.462 euros.

También la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aceptado la cesión de dos ponis de pura raza asturcona (equus caballus), que se incorporarán de forma inmediata al núcleo zoológico del Coto Escolar, y ha acordado ampliar el plazo de ejecución de las obras en aparcamiento soterrado y entorno del Estadio Municipal de Fútbol Reino de León hasta el próximo día 6 de octubre.