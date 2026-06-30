El Ayuntamiento de León y Alfaem impulsan la inserción laboral en jardinería y mantenimiento de espacio verdes

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete, y la presidenta de Alfaem Salud Mental León, Laura de la Torre Fernández (a su izquierda), durante la firma del convenio de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León y la asociación Alfaem Salud Mental León impulsan el desarrollo de un programa de prácticas prelaborales enfocado en el mantenimiento sostenible de espacios verdes y comunitarios de la ciudad.

El concejal delegado de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete, y la presidenta de Alfaem Salud Mental León, Laura de la Torre Fernández, han firmado un convenio de colaboración institucional que regula la cooperación entre ambas entidades para el desarrollo de dicho programa.

La iniciativa, diseñada específicamente para mejorar la empleabilidad y la autonomía de personas con discapacidad derivadas de problemas de salud mental y psicosocial, tendrá una duración de 150 horas y se desarrollará de forma intensiva entre los días 6 y 30 de julio de 2026.

A través de esta experiencia práctica supervisada los participantes podrán adquirir conocimientos básicos de jardinería, desarrollar habilidades en el uso seguro de herramientas y potenciar competencias transversales clave como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, la formación está orientada a fomentar hábitos laborales sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y facilitar una adaptación real y tutorizada al entorno de trabajo.

ACTUACIONES PREVISTAS

Dentro de las actuaciones previstas en el convenio los alumnos realizarán tareas de mantenimiento preventivo y básico de zonas verdes y espacios ajardinados, así como la limpieza, acondicionamiento y conservación de diversos entornos comunitarios. Las labores incluirán el riego, desbroce, retirada de residuos vegetales y el control básico de las áreas intervenidas.

Para ello recibirán instrucción en el manejo y mantenimiento de herramientas manuales y maquinaria ligera de jardinería, mediante la aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental, uso responsable de los recursos y las medidas esenciales de prevención de riesgos laborales con la utilización de los equipos de protección individual (EPIs).

Para garantizar el correcto desarrollo y el éxito del programa, tanto el Ayuntamiento de León como Alfaem designarán a personas responsables y tutores técnicos que se encargarán de coordinar, supervisar y evaluar de manera continua la evolución de los alumnos.

Con la firma de este convenio, el Consistorio leonés pretende reforzar su compromiso social y su política de alianzas con el tercer sector, mediante la conservación de los espacios públicos como una herramienta directa para la inclusión laboral, la capacitación técnica y la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental.