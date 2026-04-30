El Ayuntamiento de León aporta 743.000 euros a la élite deportiva para esta temporada

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este jueves. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este jueves la firma de cinco convenios de colaboración por un importe total de 743.000 euros destinados a los clubes que portan la bandera de la ciudad en las competiciones nacionales de mayor prestigio.

Para el Consistorio leonés el éxito de los equipos femeninos es "una prioridad que trasciende lo deportivo". Así, el apoyo al Cleba, con una aportación de 48.000 euros, asegura la competitividad de León en la División de Honor Oro Femenina, una de las categorías más exigentes del país.

Por su parte, el Club Baloncesto Femenino León (BFL) recibirá 35.000 euros para continuar con la consolidación de un proyecto que es ya "un referente" de formación y talento en la canasta femenina, mientras que el Lioness Team Basketball recibirá 10.000 euros para contribuir con el equipo que está en categoría nacional.

Este respaldo financiero garantiza que los equipos femeninos cuenten con la infraestructura necesaria para competir "al máximo nivel" y reconoce su papel "fundamental" en la proyección de una imagen de León moderna, igualitaria y ganadora, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Junto al impulso al deporte femenino, el Ayuntamiento de León mantiene su apoyo a los clubes que arrastran la mayor masa social del municipio como la Cultural y Deportiva Leonesa, a la que destina 300.000 euros para apuntalar el proyecto futbolístico de la ciudad "por excelencia".

El Abanca Ademar León, histórico club que celebra su septuagésimo aniversario, contará con 250.000 euros para defender su prestigio en la Liga Asobal y llevar el nombre de León por diversas ciudades de España y Europa, como ha sucedido en las últimas décadas. Por su parte, la Cultural y Deportiva Leonesa de Baloncesto es la "apuesta leonesa" por el baloncesto masculino en la Liga Segunda FEB y recibirá una cuantía de 100.000 euros.

Estas aportaciones económicas del Ayuntamiento de León se presentan como "inversión en igualdad y en valores" por el talento deportivo de León, ya sea masculino o femenino, para que ningún club se quede atrás por falta de apoyo institucional y consolidan a la capital leonesa como una de las ciudades que más invierte en su élite deportiva con relación a su población.