Ayuntamiento de León aprueba la adaptación del Teatro Emperador a la normativa vigente para su rehabilitación

Archivo - Imagen de archivo del Teatro Emperador de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este miércoles ha aprobado por unanimidad la adaptación del edificio del Teatro Emperador de León a la normativa vigente para que sea posible incrementar la altura actual de la caja escénica y consiguiente elevación de la cubierta sobre la sala de espectadores sin elevación del número de alturas existentes actualmente, así como para poder alojar instalaciones sin que ello conlleve una modificación del grado de protección que tiene asignado el edificio en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Municipio de León (PECU).

Ello implica la modificación de las determinaciones contenidas en la ficha no 51 del Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Plan Especial del Conjunto Urbano, referente al edificio del Teatro Emperador.

Las razones que fundamentan la formulación del proyecto se basan en la necesidad de efectuar determinadas actuaciones para adecuar el edificio a las actuales exigencias escenográficas, así como a las condiciones técnicas que requiere la normativa vigente como accesibilidad, protección contra incendios o climatización.

De esta forma, el proyecto pretende habilitar la ejecución de dos tipos de obras. Por una parte, las de adecuación interior, que resultarían factibles conforme al vigente planeamiento, como la ampliación de espacios auxiliares de la actividad escénica (camerinos), reforma de la sala de espectadores en cuanto generación de pendiente que asegure la visibilidad de la escena, nuevos elementos de accesibilidad y evacuación y, en general, todas aquellas actuaciones que implican la adecuación a la normativa técnica vigente.

Asimismo, esta modificación permitirá llevar a cabo las obras que requieren la modificación o adecuación puntual de las condiciones específicas previstas en la ficha 51 del PECU, básicamente las dirigidas a reestructurar la caja escénica, que requieren de un incremento de altura de este elemento, con el aumento de la distancia ente el escenario y el peine escénico. Con este fin se prevé una elevación de la altura de este elemento de hasta cinco metros sobre la altura actual.

Igualmente, por razones de adaptación a la normativa técnica vigente y con el fin de alojar instalaciones como climatización, ventilación, placas solares y otras, resulta preciso elevar la cubierta sobre la sala de espectadores.

ADICIÓN DE VOLÚMENES

Así, la modificación planteada se basa en la habilitación de una elevación de diferentes elementos de remate o de la cubierta del inmueble, sin que ello de lugar al incremento de su altura, sino que ello se efectúa en términos de adición de volúmenes.

En noviembre de 2025 el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reunió con el alcalde de León, José Antonio Diez, para acordar los pasos a seguir en la rehabilitación del Teatro Emperador, adquirido por el Gobierno en 2008 y adscrito al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

DESENCALLAR LA REFORMA

Con el objetivo de desencallar la reforma del Teatro Emperador, el Ministerio de Cultura encargó un informe arquitectónico para evaluar las necesidades de reforma del edificio. Dicho informe indicaba la necesidad de un Plan Especial de reforma del diseño del Teatro, debido a la envergadura de la obra, y cuya aprobación debía ser previa a la licitación de la ejecución de la obra.

La redacción de dicho Plan Especial fue contratada por el Ministerio de Cultura y el Plan Especial debía ser aprobado por el Ayuntamiento de León, al afectar a la volumetría del edificio.

Tal como acordaron entonces ambas administraciones, el Ayuntamiento de León se hará cargo de la ejecución de la obra de rehabilitación del Teatro Emperador, que será financiada por el Gobierno de España con el programa '2% Cultural'.