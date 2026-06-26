Ayuntamiento de León aprueba definitivamente el cambio de nombre de dos vías para cumplir la Ley de Memoria Democrática

Imagen del pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha aprobado de manera definitiva el cambio de nombre de la calle Alférez Provisional por Reina Elvira Menéndez y Pilotos Regueral por Calle de los Museos, ambas en la capital, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa ha salido adelante (tras desestimar las alegaciones presentadas al expediente) con el voto favorable del PSOE y la UPL; la abstención del PP y del concejal no adscrito, Ildefonso del Fueyo, y el voto en contra de la edil de Vox.

Asimismo, durante la sesión plenaria se ha aprobado la modificación inicial de la denominación de siete vías de Armunia, también para cumplir con la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, se propone cambiar el nombre de las calles Calvo Sotelo por Calle Mayor; General Mola por Curiel; Calle de General Aranda por La Aurora; General Millán Astray por Filandones; General Sanjurjo por Petrona; General Yagüe por Calle Ferrer y Calle de José Antonio por Independencia.

La propuesta se ha aprobado con los votos favorables del PSOE, la UPL y el concejal no adscrito y los votos en contra del PP y Vox. A partir de ahora se abrirá un periodo de información pública de 20 días y se notificará a los interesados, de acuerdo a lo exigido en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.

En el supuesto de que, en el plazo establecido de trámite de audiencia e información pública, no se presenten alegaciones, los acuerdos adoptados se elevarán a definitivos sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario. En el supuesto de que, en el citado plazo, se presenten alegaciones, se procederá a su resolución por el Ayuntamiento y se adoptarán los acuerdos definitivos que procedan.

"A nosotros esta Ley no nos gusta mucho. Creemos que deberían reproducirse cambios en ella. Pero, lógicamente, es Ley, está en vigor, hay que cumplirla", ha argumentado el portavoz del PP, David Fernández, en referencia a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Por su parte, la concejala de Vox, Blanca María Herreros, ha justificado su voto en contra en un argumento ideológico. "La Ley de Memoria Democrática es una ley meramente ideológica. Su única finalidad es dividir a los españoles, reescribir la historia desde la perspectiva de uno solo de los bandos. Con lo cual, lo único que consigue es clasificar a las víctimas en víctimas de primera y víctimas de segunda", ha señalado.