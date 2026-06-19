El Ayuntamiento de León aprueba el proyecto para reparar el aparcamiento de la plaza de San Marcelo

Archivo - Entorno de la Plaza de San Marcelo, donde se encuentra la salida del aparcamiento. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el proyecto de reparación y adaptación normativa del aparcamiento subterráneo de la plaza de San Marcelo, un paso administrativo necesario y previo a la ejecución de las obras planificadas dentro del contrato de concesión de servicios para la adecuación, explotación, mantenimiento y gestión de esta infraestructura que correrán a cargo de la concesionaria.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 619.000 euros, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y se ajusta a las determinaciones de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Se ha realizado tras un exhaustivo proceso de captación y análisis de los informes técnicos encargados por el Consistorio para detectar las patologías del recinto, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El documento final describe y valora una reforma integral que incluye la reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello bajo la garantía de los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio.

Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza.