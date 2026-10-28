El Ayuntamiento de León convoca un minuto de silencio por las víctimas y suspende un acto en señal de duelo

Archivo - Ayuntamiento de León, en la calle Ordoño II. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha convocado este miércoles un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo y ha suspendido un acto previsto para mañana en señal de duelo y condolencia.

El minuto de silencio tendrá lugar esta tarde, a las 20.00 horas, en la Plaza de San Marcelo y mañana queda suspendido el acto de entrega de condecoraciones y fiesta de la Policía Local.

El siniestro, que ha provocado decenas de fallecidos, se registró a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial.