El Ayuntamiento de León corta los accesos a las veredas de los ríos Bernesga y Torío por la subida del caudal de agua

Cortados los accesos a las veredas de los ríos Bernesga y Torío en León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha cortado este lunes los accesos a las veredas de los ríos Bernesga y Torío por precaución después de declarar la Conferencia Hidrográfica del Duero (CHD) el nivel de alerta roja por la subida del caudal del agua, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Además, desde este lunes por la mañana permanecen cortadas las pasarelas peatonales sobre el río Bernesga así como el paso subterráneo del puente de los Leones por la subida del caudal del río Bernesga.