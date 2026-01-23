Ayuntamiento de León declara el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas

Operarios del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de León esparcen sal y distribuyen sacas de fundentes en diferentes puntos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha declarado el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas para hacer frente al temporal de nieve y bajas temperaturas que esta madrugada ha llegado a la capital leonesa provocadas por la borrasca 'Ingrid'.

Los servicios municipales se han dispuesto así conforme al operativo que anualmente se coordina al inicio del invierno y que estipula el refuerzo del Servicio de Limpieza con el reparto de fundentes y al que acompaña un operativo especial de la Policía Local y de Protección Civil.

En cuanto al tráfico rodado, la Policía Local del Ayuntamiento de León se ha desplegado este viernes en los cruces con más tránsito de vehículos para garantizar la seguridad del tráfico. Las patrullas también garantizan desde primera hora los accesos al Hospital de León (Caule) y al Hospital Monte San Isidro, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Servicio de Limpieza cuenta con tres vehículos despejando la nieve de los accesos a centros de salud y zonas más transitadas de la ciudad y mantiene operativas cuatro esparcidoras de sal a las que se suma el esparcimiento manual de los barrenderos.

Actualmente los trabajos también pasan por la distribución de sacas de fundentes en lo siguientes puntos de la ciudad: plaza de San Marcos, Estación de Matallana, plaza del Espolón, plaza Severiano Ibáñez, Centro de Salud de La Palomera, Iglesia de la Asunción, Mariano Andrés (San Antonio), Álvaro López Núñez con carretera Asturias, Polideportivo de San Esteban, Reyes Leoneses con Cruz Roja, Eras de Renueva, rotonda de Carlos Pinilla, en el antiguo paso de nivel, Iglesia de Santa Ana, Fray Luis de León, rotonda de Alcalde Miguel Castaño con Fernández Ladreda, Fernández Ladreda junto a la Comandancia de la Guardia Civil y la Iglesia de Puente Castro.

La previsión del tiempo para las próximas jornadas mantiene bajas temperaturas y precipitaciones en forma de nieve, lo que conllevará el mantenimiento de este dispositivo.

Además, el Ayuntamiento de León ha suspendido las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) previstas para este sábado de las escuelas de gimnasia artística y ajedrez debido al temporal.