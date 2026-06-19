Ayuntamiento de León destina 40.000 euros para mayores y para inserción de personas con discapacidad

Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes una cuantía de 40.000 euros para proyectos destinados a personas mayores e iniciativas de inserción para personas con discapacidad.

En concreto, se ha dado luz verde a la resolución de la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, una iniciativa que cuenta con una dotación económica de 20.000 euros. Tras la evaluación de las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración el 11 de junio de 2026 y el correspondiente informe jurídico de los técnicos de Bienestar Social, el Consistorio otorgará estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio.

En la presente edición el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,9 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple, Teléfono de la Esperanza, Sordos de León San Juan Bautista, la Asociación Leonesa de Discapacitados Aldis, el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices, Párkinson León, San Juan de Dios, la Federación Provincial de Jubilados de León, Asprona, Alfaem Salud Mental León, Los Tomillares y Cruz Roja Española.

Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico 'Huellas de Bienestar', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

A través de esta resolución, enmarcada en la Ley General de Subvenciones y la ordenanza local reguladora, el equipo de Gobierno pretende reafirmar su compromiso con el tejido asociativo de la ciudad, con el impulso de la inclusión tecnológica, el envejecimiento saludable, la salud mental y la socialización de los mayores leoneses para combatir especialmente situaciones de aislamiento y soledad no deseada en los barrios.

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones de 2026 destinada a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad en el municipio.

Esta línea de ayudas, que cuenta con una partida presupuestaria global de 20.000 euros, se distribuye en régimen de concurrencia competitiva entre un total de trece colectivos sociales del tercer sector, tras la correspondiente baremación técnica por puntuación de cada una de las propuestas presentadas.

En la presente edición recibirán la ayuda las asociaciones Proyecto Convivo recibirá, Amidown, la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León, Alfaem Salud Mental, Cocemfe, la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista, Asprona, la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre (Alcles), la Asociación Social Diversa León, la Asociación Leonesa de Discapacitados Aldis, Síndrome Contenta y la Asociación Juvenil Puzzles.

Con la resolución de esta convocatoria el equipo de Gobierno pretende consolidar su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.