El Ayuntamiento de León dona con fines sociales las bicicletas del depósito municipal

Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León y presidida por el alcalde, José Antonio Diez. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local la desafectación y cesión gratuita de un lote de bicicletas que se encontraban en situación de abandono en el Depósito Municipal.

Estos vehículos, que fueron retirados en su día de la vía pública por diversos motivos, han cumplido de forma estricta todo el procedimiento legal requerido: custodia en las dependencias municipales, publicación de los correspondientes anuncios oficiales para la localización e identificación de sus titulares y el transcurso del plazo legal establecido sin que se haya registrado ninguna reclamación o solicitud de devolución.

Una vez declaradas formalmente como bienes abandonados y liberadas de su afectación al servicio del depósito el Consistorio ha decidido darles un uso de marcado carácter solidario y sostenible. Tras las solicitudes presentadas por diferentes colectivos locales, las bicicletas se han distribuido en varios lotes que serán entregados de forma gratuita a las ONG Cruz Roja de León y 'La Fontana', así como al CEIP Trobajo del Cerecedo.

El objetivo de esta cesión es que los vehículos sean totalmente recuperados y puestos a punto para integrarse en diferentes programas sociales desarrollados por estas tres entidades, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En concreto las bicicletas se destinarán a proyectos de movilidad sostenible, talleres de aprendizaje, fomento del deporte e iniciativas de inclusión y apoyo directo a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Con esta medida, el Ayuntamiento de León no solo vacía de forma eficiente el 'stock' del depósito, sino que promueve el reciclaje urbano y dota de recursos a los colectivos que trabajan a pie de calle en el municipio.

4.000 EUROS PARA FELAMPA 'SIERRA PAMBLEY'

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención directa nominativa destinada a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de León (Felampa) 'Sierra Pambley'. Esta aportación económica, que asciende a 4.000 euros, se tramita a través de la Sección de Educación y está consignada para sufragar los gastos de funcionamiento estructural y el desarrollo del calendario de actividades de la federación durante el ejercicio 2026.

La Felampa 'Sierra Pambley' tiene entre sus fines estatutarios prioritarios la defensa activa de una educación pública de calidad, así como el impulso y la promoción del asociacionismo de las familias en los centros educativos públicos del municipio. El Ayuntamiento de León comparte "plenamente" estos objetivos y reconoce la conveniencia de respaldar de forma directa el sostenimiento de estas estructuras representativas para que puedan ejercer su labor de asesoramiento y participación en la vida escolar.

A través de esta vía de colaboración económica la Concejalía de Educación busca fortalecer el tejido asociativo que rodea a los colegios e institutos de la capital y facilita que las familias dispongan de los recursos necesarios para desarrollar proyectos que enriquezcan la formación de los alumnos, promuevan la conciliación y actúen como un canal de interlocución sólido ante las administraciones públicas en la mejora constante del sistema educativo leonés.

'MIGRARCONDERECHOS'

Además, el Ayuntamiento de León ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la concesión de una subvención nominativa de 7.000 euros a la Universidad de León (ULE) para el diseño y ejecución de un seminario especializado sobre Relaciones Jurídicas Internacionales e Inmigración, así como para el mantenimiento y soporte de la plataforma digital 'Migrarconderechos'.

Esta aportación económica, canalizada a través de la Concejalía de Bienestar Social y Juventud, se ampara en las competencias propias municipales de evaluación, información y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y se alinea con las directrices de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León.

El Consistorio leonés cuenta con una trayectoria consolidada en esta materia a través del Centro Integral de Inmigración (Cemai) y del Consejo Municipal de Inmigración creado en 2005, un órgano de participación donde la propia Universidad de León figura como miembro activo.

El presente convenio materializa la colaboración interadministrativa para dar respuesta a las demandas formativas e informativas que la sociedad civil y los profesionales técnicos requieren en el ámbito de los derechos humanos y los flujos migratorios. A través del acuerdo la ULE asume de forma expresa los compromisos de diseñar y poner en marcha las jornadas formativas, así como mantener actualizada la web informativa 'Migrarconderechos', una herramienta técnica de gran valor para la consulta jurídica.

Con esta firma ambas instituciones públicas blindan una alianza "estratégica" basada en el conocimiento y el análisis científico de la realidad migratoria, con el objetivo último de optimizar los recursos de acogida, profundizar en los factores condicionantes de la exclusión y diseñar vías de actuación más eficaces para garantizar los derechos y la dignidad de las personas vulnerables en el municipio.

FUNDACIÓN VELA ZANETTI

Por último, el Consistorio ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este viernes la concesión de una subvención directa y nominativa de 35.000 euros a la Fundación Vela Zanetti para el ejercicio 2026. Esta aportación económica está destinada de forma íntegra a sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento estructural de la institución, así como a financiar el desarrollo de su amplio programa de actividades, muestras y talleres artísticos.

La Fundación Vela Zanetti, constituida formalmente a finales del año 2005, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como fines esenciales el estudio, la conservación, la promoción y la máxima difusión del legado pictórico y la obra del célebre pintor José Vela Zanetti.

Con la renovación de este respaldo económico el Ayuntamiento de León ratifica la importancia "estratégica" de la Fundación en la agenda cultural del municipio. El Consistorio considera "imprescindible" la alianza con esta entidad para enriquecer la oferta sociocultural y artística local y garantizar el libre acceso a la cultura de los vecinos de León.