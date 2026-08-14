El Ayuntamiento de León ejecuta obras de mantenimiento en once colegios por 200.000 euros

LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha invertido 200.000 euros para el mantenimiento de once colegios que se encuentran en proceso de trabajos centrados en pintar las escuelas de la ciudad en el periodo vacacional.

El Consistorio ha anunciado que se sumarán próximamente nuevas partidas presupuestarias para mejorar las instalaciones de los centros dentro del protocolo acordado con la Junta que contempla impulsar obras de mejora y mantenimiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria del municipio.

"Además de estas labores de pintura que estamos ejecutando, durante el curso escolar hemos atendido las demandas de los directores de los centros educativos para intervenir en distintos aspectos del mantenimiento de estos inmuebles", ha explicado el alcalde en funciones, Vicente Canuria, en la visita a varios de estos edificios en mantenimiento.

En esta línea, el Ayuntamiento de León ha realizado actuaciones con los servicios de Arquitectura e Infraestructuras para solventar más de 140 partes de reparaciones emitidos entre los meses de enero y mayo de este año. Además, ha ejecutado actuaciones en otros 16 colegios con una cuantía de 144.000 euros destinados a distintas actuaciones de obra civil como solados, fontanería, pintura o cubiertas.