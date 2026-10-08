El Ayuntamiento de León habilita un plazo del 12 al 19 de octubre para consultar el censo electoral

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de León, en Ordoño II. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León dispondrá de un servicio de consulta de las listas electorales vigentes ante las elecciones generales del 29 de noviembre desde el próximo lunes día 12 de octubre hasta el lunes 19 de octubre, ambos incluidos, en la planta baja del edificio de Ordoño II, en el servicio de Información y Registro.

El horario será de 9.00 a 14.00 horas desde el martes día 13 hasta el viernes día 16 (ambos incluidos), mientras que los sábados, domingos y festivos el horario será de 10.00 a 14.00 horas.

Cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien sólo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en el censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las reclamaciones podrán presentarse directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través del Ayuntamiento, según el modelo que figura en el anexo I de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 21 de marzo de 1991, que una vez cumplimentado deberá remitirse de forma inmediata a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.