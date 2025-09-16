Ayuntamiento de León y HP implantarán antes de 2026 una plataforma de IA para gestión administrativa "única" en el mundo

El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda) y el director general del centro de HP en León, Miguel Ángel Turrado (derecha), tras firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades. - EUROPA PRESS

Se pondrá en marcha una herramienta de simulación de tráfico inteligente que anticipará escenarios de movilidad

LEÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general del centro de HP en León, Miguel Ángel Turrado, ha manifestado este martes que el Ayuntamiento de León contará con una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) para la gestión administrativa "única" en el ámbito mundial que posicionará a la ciudad como "referente" nacional en servicios digitales; una herramienta que previsiblemente estará disponible a finales de año.

Dicha plataforma permitirá acelerar los trámites y dar con ello un mejor servicio a los ciudadanos, de manera que los plazos podrían pasar de durar meses a resolverse en cuestión de días e incluso horas.

Asimismo, HP y el Ayuntamiento de León pondrán en funcionamiento una plataforma de simulación de tráfico urbano inteligente que permitirá analizar y anticipar los escenarios de movilidad de la ciudad en tiempo real.

Permitirá obtener información en tiempo real y hacer una previsión de cómo va a ser el tráfico, lo que supondrá una mejora de hasta un 30 por ciento en los desplazamientos de los leoneses en horas punta dentro de León capital.

Estas son las dos primeras actuaciones que se llevarán a cabo tras el convenio de colaboración suscrito este martes por Miguel Ángel Turrado y el alcalde de León, José Antonio Diez, aunque no serán las únicas actuaciones conjuntas.

Miguel Ángel Turrado ha destacado que HP trabaja para que la ciudad pueda aprovechar las nuevas oportunidades que conlleva la IA y demostrar que su implantación no tiene por qué ser una amenaza, sino que puede ponerse al servicio de las personas.

PROYECTOS "PUNTEROS".

Asimismo, ha asegurado que estas dos son las primeras iniciativas de "las muchas actuaciones" que se llevarán a cabo de la mano del Ayuntamiento de León y ha reiterado que se trata de proyectos "totalmente punteros". "Son dos iniciativas pioneras y únicas en España y yo diría que en Europa y casi diría que en el mundo, porque no hay nadie que esté haciendo eso", ha resaltado.

Por su parte, José Antonio Diez ha agradecido a Miguel Ángel Turrado la implicación "que siempre tiene con la ciudad" y ha manifestado que resulta "indudable" que la IA supondrá un avance "muy claro" para el desarrollo de la gestión administrativa y la optimización, aceleración y simplificación de los expedientes que se realizan desde la Administración. Todo ello supondrá una mejora en el acceso para la ciudadanía.

HP, "EL MEJOR SOCIO".

"HP constituye sin duda el mejor socio posible para el Ayuntamiento de León", ha subrayado y ha insistido en que el acuerdo firmado abre las vías a decenas de proyectos que muestran que la colaboración público-privada puede beneficiar a la ciudadanía leonesa.

El regidor leonés ha expresado que el uso de la IA en el Ayuntamiento de León puede proporcionar a los empleados públicos las principales herramientas de acompañamiento para mejorar su eficiencia en la operación diaria de numerosos procesos administrativos, así como la automatización y la mejora de la productividad, tanto para los trabajadores como para los usuarios.

En este contexto, ha recalcado que León, con esta colaboración con HP, se posiciona como una ciudad "líder" en servicios digitales con IA. "Todo mi agradecimiento en nombre de la ciudad y en nombre de todos los leoneses", ha finalizado.