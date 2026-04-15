El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), junto a representantes muncipales y de las empresas Kstar y Norsol, en la presentación del sistema de autoconsumo energético que se implanta en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León implanta un sistema pionero de autoconsumo energético que le permitirá ahorrar 620.000 euros al año en la factura de la luz, cuya inversión asciende a 2,5 millones de euros financiados en parte por la Unión Europa.

Esta iniciativa se inscribe en una estrategia energética basada en la sostenibilidad y el autoconsumo, con un proyecto para hacer una ciudad más ecológica y saludable, que permita al mismo tiempo lograr objetivos como reducir la factura energética municipal, disminuir emisiones y avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles y más eficiente.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este miércoles el sistema, con el que el Ayuntamiento avanza en el compromiso con una ciudad "más eficiente, sostenible y preparada para el futuro" y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Invertir en energía solar es invertir en seguridad y en bienestar", ha recalcado.

La inversión de la iniciativa ronda los 2,5 millones de euros, cofinanciados con un millón de euros por parte de la Unión Europea, un importe con el que se han ejecutado diferentes proyectos para el autoconsumo con los que generar una producción de energía limpia de 3,9 millones de kilovatios hora (kWh) al año.

Para ello, según ha detallado Diez, el Ayuntamiento de León impulsa la puesta en marcha de trece instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales, diez de las cuales incluyen sistemas de almacenamiento energético con baterías que permitirán llegar a más de 100 puntos de consumo municipales, en un reparto que podría alcanzar un radio de hasta cinco kilómetros desde cada punto de generación.

En concreto, son 1.538,68 kilovatios pico (kWp) de potencia instalada y una capacidad de almacenamiento de 1.970 kWh, lo que evitará la emisión de más de 860 toneladas de CO2. EL regidor ha destacado el ahorro económico estimado de más de 620.000 euros anuales que puede amortizar la inversión en un plazo de tres años en la primera fase de la iniciativa, que contemplaba la instalación de 2.481 placas con una potencia total de 1.538 kilovatios (kW), repartidas en distintos puntos de la ciudad.

PUNTOS DE INSTALACIÓN DE LAS 2.481 PLACAS

Estos puntos de instalación de las 2.481 placas son la pérgola del paseo de los Pendones Leoneses; los pabellones San Esteban, Margarita Ramos, la Torre y Luis Vives; las instalaciones del servicio municipal de Limpieza; los polideportivos de los colegios de La Granja y Quevedo; el centro cívico Ventas Oeste; el Centro de Acción Social (CEAS) Ventas Este y los polideportivos de Puente Castro, Gumersindo Azcárate y Salvio Barrioluengo.

Estas placas se suman a las casi 5.000 existentes o en construcción (con una potencia total de 1.637 kW) en ubicaciones como el Palacio de Exposiciones y Congresos, el edificio municipal de Ordoño II, las piscinas de La Palomera, el Parque de Bomberos o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), entre otros.

El alcalde de León ha estado acompañado por Jesús García Flórez, responsable de Servicios Eléctricos del Ayuntamiento de León y por Alfonso Escuredo y Martín Zaldo, representantes de Kstar y Norsol respectivamente, compañías que desarrollan el proyecto.