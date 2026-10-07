El Ayuntamiento de León impulsa cuatro talleres de competencias personales y empoderamiento para mujeres

Cartel de los nuevos talleres del Proyecto de Competencias Personales y Empoderamiento para mujeres impulsado por el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Igualdad, ha impulsado una nueva edición del Proyecto de Competencias Personales y Empoderamiento, que supondrá la puesta en marcha de cuatro talleres gratuitos dirigidos a mujeres mayores de edad y empadronadas en León con preferencia para aquellas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, se desarrollará el Taller de Defensa Personal Femenina, el Taller de Habilidades Sociales y Asertivas: Habilidades Sociales para la Vida, aprende a expresar tus emociones, el Taller de Mindfulness para gestión de estrés y ansiedad: Un Respiro para Ti y el Taller de Inteligencia Emocional: Sentir y Entender para el Bienvivir.

El objetivo de estas propuestas es fomentar, desde un enfoque biopsicosocial, la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo vital y su empoderamiento, entendido como la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan y que tiene que ver con la recuperación de su propia dignidad como personas.

El Taller de Defensa Personal Femenina se impartirá del 23 de octubre al 30 de noviembre. Está orientado al aprendizaje de técnicas psicológicas y físicas de autoprotección y el objetivo es que las participantes sepan identificar situaciones de amenaza, así como afrontar o repeler riesgos de acoso o agresión. El horario será los lunes de 19.30 a 21.30 horas y los viernes de 20.00 a 21.30 horas y se impartirá en el Luchódromo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por otro lado, el Taller de Habilidades Sociales y Asertivas: Habilidades Sociales para la Vida, aprende a expresar tus emociones se celebrará en EcoLOFT del 26 al 30 de octubre en horario de 16.00 a 20.00 horas. Será un espacio práctico y participativo diseñado para desarrollar y potenciar la comunicación verbal y no verbal y se trabajará activamente sobre las barreras de la comunicación, la asertividad y la comunicación positiva para lograr relaciones más satisfactorias.

Por su parte, el Taller de Mindfulness para gestión de estrés y ansiedad: Un Respiro para Ti será del 9 al 13 de noviembre en horario de 16.00 a 20.00 horas. Consistirá en sesiones prácticas orientadas a identificar las técnicas y conocimientos necesarios para la mejora personal y profesional y se potenciará la autoconsciencia, la gestión del cambio y el bienestar general mediante herramientas de relajación y respiración.

Por último, se impartirá el Taller de Inteligencia Emocional: Sentir y Entender para el Bienvivir del 16 al 20 de noviembre de 16.00 a 20.00 horas. Se trata de una formación participativa basada en la experiencia para adquirir estrategias y habilidades que permitan procesar, comprender y manejar las emociones. Se incidirá en el crecimiento personal, el autoconocimiento, la autoestima, el desarrollo de actitudes que favorezcan las relaciones interpersonales y el fomento de situaciones de igualdad.