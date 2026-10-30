Ayuntamiento de León impulsa la rehabilitación energética del Centro Cívico León Oeste con un concurso de proyectos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado las bases reguladoras del concurso de proyectos, con intervención de jurado, para seleccionar la mejor propuesta técnica, arquitectónica y ambiental destinada a la rehabilitación energética y mejora funcional del Centro Cívico León Oeste.

El edificio, antiguo depósito de máquinas de la antigua Jefatura de Obras Públicas, fue rehabilitado en 1998 para convertirse en un equipamiento cívico multifuncional clave para el barrio de El Crucero y el oeste de la ciudad. Actualmente acoge servicios municipales esenciales como centro de mayores, biblioteca, escuela infantil, Centro de Acción Social (CEAS), salón de actos y gimnasio.

Tras más de dos décadas de uso intensivo, el inmueble padece un comportamiento energético insuficiente debido a la obsolescencia de sus instalaciones térmicas y de parte de su envolvente. El concurso de ideas buscará la mejor solución técnica para renovar sus sistemas de climatización e iluminación, mejorar la envolvente del edificio, aumentar la accesibilidad universal y reducir drásticamente tanto el consumo de energía primaria no renovable como las emisiones de gases de efecto invernadero.

El concurso de proyectos, tramitado por procedimiento abierto y vía ordinaria, cuenta con un valor estimado de 146.739 euros (sin IVA) y se distribuye en dos fases. Una primera, relativa a premios y primas (año 2026), tiene un importe de 16.528,9 euros para la selección de ideas por el jurado.

La segunda fase, relativa al contrato posterior de servicios, es para los años 2027-2028, con contrato negociado sin publicidad adjudicado al ganador por un importe máximo de 130.210 euros (sin IVA), destinado a la redacción del proyecto definitivo, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, financiado al 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y al 40 por ciento por fondos municipales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Posteriormente el proyecto técnico dará paso a la ejecución de las obras de rehabilitación, cuya inversión máxima fijada en las bases no podrá superar los 2.106.623,5 euros (IVA incluido), para garantizar una modernización integral y duradera de este referente social y cultural del oeste de la capital.

Esta actuación se inserta dentro del 'Plan de Actuación Integrado 2025-2029' para el Camino de Santiago en la ciudad de León' (PAI León Camino de Santiago), cofinanciado al 60 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Feder en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).

AMPLIACIÓN PROGRAMA BONOS AL CONSUMO

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación del plazo del programa de Bonos al Consumo hasta el 14 de noviembre, incluido. El periodo inicialmente se había fijado hasta el 7 de noviembre para realizar compras en los establecimientos de la ciudad adheridos al programa que financian el Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio.

Esta ampliación da respuesta a las incidencias informáticas producidas entre los días 22 y 26 de octubre, que obligaron a suspender la campaña temporalmente.