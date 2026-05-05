El Ayuntamiento de León incorpora a su parque móvil seis vehículos con etiqueta cero

Ayuntamiento de León ha incorporado a su parque móvil seis vehículos con etiqueta cero. - EUROPA PRESS

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León continúa con el proceso de sustitución de los vehículos de la flota municipal por otros más eficientes y menos contaminantes, con la incorporación se seis nuevos automóviles con etiqueta cero.

En concreto, hay seis nuevas furgonetas modelo Nissan Townstar que serán destinadas a diferentes servicios municipales y también se ha instalado la infraestructura de recarga necesaria.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha ofrecido este lunes los detalles de esta renovación, que tiene un presupuesto de 179.685 euros. Según ha explicado, la flota municipal presentaba un elevado grado de antigüedad y obsolescencia tecnológica, lo que generaba importantes costes en reparaciones y mantenimiento con intervenciones que, en ocasiones, también provocaban tiempos de inactividad. Además, los anteriores vehículos eran más contaminantes.

De esta manera, se incorpora un vehículo para el Coto Escolar, dos para Servicios Eléctricos, otro para el servicio de Parque Móvil y dos para el servicio de Deportes. En cuanto a los puntos de recarga, se instalarán en el Coto Escolar, dos en los bajos del Estadio Reino de León, uno en las instalaciones del Parque Móvil y dos en las naves del Mercado de Ganados, instalaciones de Servicios Eléctricos.