El Ayuntamiento de León insta a la Junta a ampliar la oferta de FP e implantar nuevos ciclos

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, durante el pleno ordinario celebrado este viernes. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El peno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha aprobado de forma unánime una moción mediante la cual se acuerda instar a la Junta de Castilla y León a atender de manera "prioritaria" las demandas trasladadas por los centros educativos leoneses para la ampliación de la oferta de Formación Profesional (FP) y solicitar la implantación de nuevos ciclos en la ciudad y su área de influencia, especialmente en los ámbitos tecnológico, sanitario y de hostelería y restauración, por su carácter "estratégico" para el desarrollo económico local.

La moción, presentada por el PSOE con el apoyo de la UPL y Vox, también establece impulsar la ampliación de la oferta de ciclos de grado superior, en relación con la evolución de la demanda educativa y las necesidades del mercado laboral; aumentar la dotación de recursos humanos, infraestructuras y equipamientos en los centros educativos que imparten FP y fomentar la colaboración entre centros de FP y el tejido empresarial leonés, con el fortaleciendo especial de los programas de FP Dual.

Finalmente, se acuerda instar a la Junta de Castilla y León a desarrollar una planificación "estratégica" de la FP en la ciudad de León, en coordinación con los agentes sociales, económicos y educativos.

El portavoz del Grupo Socialista, Vicente Canuria, ha agradecido el apoyo del resto de grupos políticos por su apoyo a esta propuesta, que "trasciende las diferencias políticas" y que tiene que ver con el futuro de León.

Del mismo modo, ha señalado que la FP se ha convertido en una herramienta "fundamental" para ofrecer oportunidades a la juventud, responder a las necesidades de las empresas y fortalecer el tejido económico. "Esa realidad exige que las administraciones estén a la altura", ha apostillado.

TALENTO, EMPLEO Y FUTURO

Finalmente, ha destacado que esta demanda supone una apuesta por el talento, el empleo y el futuro de León y ha confiado en que la solicitud tenga una respuesta positiva por parte de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, la edil del PP Paloma Asunción Robles ha compartido la idea de que la FP es una herramienta "esencial" y ha abogado por abordar esta cuestión "desde el rigor y no desde el planteamiento partidista". En este sentido, ha rechazado la construcción de un relato "de catástrofe permanente" hacia la Administración autonómica y ha puesto de manifiesto el esfuerzo realizando en el ámbito educativo por la Junta.

Por este motivo, el PP ha presentado enmiendas al texto de la moción que han sido aceptadas porque la intención, según ha explicado Canuria, no es hacer con la iniciativa "ningún tipo de guerra partidista".