El Ayuntamiento de León instala en Reyes Leoneses el primer punto limpio de proximidad

El alcalde de León, José Antonio Diez (derecha), en el nuevo punto limpio de proximidad instalado en Eras de Renueva. - EUROPA PRESS

LEÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha habilitado, en la avenida de Los Reyes Leoneses, el primer punto de proximidad enmarcado en el proyecto de la mejora de la sostenibilidad, un equipamiento urbano específico para la aportación de residuos domésticos que deben ser gestionados por separado debido a su potencial peligrosidad para el medio ambiente o su complejidad de reciclado.

Así lo ha explicado este lunes el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha presentado este nuevo equipamiento acompañado del concejal del Servicio de Limpieza, Jon Fernández. Con esta adquisición se dota la zona centro de receptáculos para la recogida de las fracciones de los residuos más habituales que actualmente no disponen de contenedor en calle, minimizando los traslados de los ciudadanos a los puntos limpios convencionales y fomentando el reciclaje.

Para ello, si el nuevo sistema de reciclaje funciona correctamente, se iniciará un proceso de implantación progresiva de puntos limpios de proximidad con características de producto de alta calidad para recoger cinco fracciones distintas de residuos tales como lámparas de bajo consumo, pilas y baterías, cartuchos de impresora, utensilios metálicos de cocina y pequeños electrodomésticos, según ha explicado el regidor.

El Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos tiene en marcha, asimismo, un procedimiento para la compra de un vehículo eléctrico de carga y cuatro puntos móviles que, de estructura similar al punto de proximidad, se irán ubicado en áreas diferentes de la ciudad en un calendario prefijado.

500.000 EUROS PARA DOS PUNTOS FIJOS

Además, el Ayuntamiento está en proceso de mejora y reforma de los dos puntos limpios fijos, con una inversión prevista de 500.000 euros. El punto limpio de proximidad instalado este lunes ha sido tratado y vinilado para hacerlo estéticamente agradable; presenta tratamiento antivandálico (fabricado en acero inoxidable con revestimiento antigrafitti) y dispone de certificados en accesibilidad universal, con el objetivo de que pueda ser usado por personas con diversidad funcional motora, sensorial o cognitiva.

Asimismo, el Consistorio prevé instalar antes del verano puntos limpios de proximidad móviles, de forma que con una furgoneta o camión se ubicarán en una zona concreta durante un periodo de tiempo para luego cambiar de emplazamiento e instalarlos en otros lugares y llegar a todos los barrios.

"Tenemos que acercar más posibilidades a los ciudadanos de dejar sus residuos en los lugares correctos y adecuados. Va a ser una ventaja para todos: para ellos por comodidad y para nosotros, que nuestra obligación es gestionar nuestros propios residuos", ha recalcado y ha añadido que habrá cuatro puntos limpios de proximidad móviles que se sumarán al servicio de los puntos móviles que ya cuenta con dos camiones de recogida.