El Ayuntamiento de León moviliza 22,3 millones para el mantenimiento integral de la ciudad en los próximos 5 años

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha dado luz verde a la movilización de 22,3 millones de euros para el mantenimiento integral de la ciudad en los próximos cinco años.

En concreto, se ha aprobado el expediente de contratación para el servicio de conservación, reparaciones, obras de reposición y mantenimiento integral del viario público de la ciudad de León. Este nuevo contrato, que se tramitará mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, cuenta con un presupuesto base de licitación de 18 millones de euros para un plazo inicial de ejecución de cuatro años y contempla una posible prórroga de un año adicional.

El valor estimado del contrato, si se suman las prórrogas y las posibles modificaciones previstas (IVA excluido), asciende a 22.314.049,59 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con este despliegue de recursos el Consistorio leonés pretende garantizar de forma continua el correcto estado y la seguridad de las calles, plazas, parques, puentes, caminos, pasarelas y espacios peatonales del término municipal.

Los trabajos se centrarán principalmente en la renovación y reparación de pavimentos de calzada y zonas peatonales, lo que incluye elementos de aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos superficiales a base de resinas.

A través de estas actuaciones, coordinadas por el servicio de Infraestructuras y Movilidad, se asegurarán los estándares óptimos de calidad, accesibilidad y seguridad para todos los usuarios de la vía pública.

La gran novedad de esta licitación, tal y como se recoge en los documentos rectores, radica en su vertiente tecnológica y digital. Más allá de la conservación física de las calles, el contrato incluye el desarrollo, implantación y mantenimiento del software de gestión informatizada y control necesario para dar soporte a la denominada 'Vertical de mantenimiento viario', lo que, según ha destacado el Consistorio, "consolida la apuesta de León por convertirse en una auténtica 'smart city'".