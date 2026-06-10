Ayuntamiento de León pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad durante las fiestas de San Juan y San Pedro

Junta Local de Seguridad celebrada con el objetivo de poner en marcha el dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presidido este miércoles la Junta Local de Seguridad encargada de poner en marcha el dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro de León, que supondrá la total movilización de los efectivos de la Policía Local entre los días 20 y 30 de junio.

La reunión, celebrada en el Ayuntamiento de San Marcelo, ha contado con representación de los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de otras administraciones con el objetivo de coordinar las labores de prevención y de seguridad en la ciudad durante los próximos días festivos, en los que habrá una gran concentración de personas.

Durante los días festivos la Policía Local del Ayuntamiento de León movilizará a la totalidad de sus efectivos. El dispositivo especial de control y vigilancia se desarrollará entre los días 20 y 30 de junio con patrullas a pie tanto en el casco histórico de la ciudad como en el recinto ferial y otros puntos de la capital leonesa en los que se celebren actividades, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Dentro de este operativo habrá refuerzo policial en las jornadas en las que se espera más concentración de personas en la calle como la noche del 23 de junio en la zona de Eras de Renueva con la quema de fuegos artificiales y posterior hoguera de San Juan. Además, también se establecerán operativos especiales para controlar los conciertos enmarcados en la programación de las fiestas.